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Türkiye
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Mart sonunda kar yolları kapattı!

2023-03-29 21:59:23
Mart sonunda kar yolları kapattı!

Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı.

#1
Foto - Mart sonunda kar yolları kapattı!

Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu.

#2
Foto - Mart sonunda kar yolları kapattı!

Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Mart sonunda kar yolları kapattı!

Kar yağışının yarın da etkili olacağı belirtildi.

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