2023-03-29 21:59:23 Mart sonunda kar yolları kapattı!
Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı.
Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu.
Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının yarın da etkili olacağı belirtildi.
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