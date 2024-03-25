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Yaşam
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Mart ayından kış manzarası: Aygır Gölü

2024-03-25 10:15:28
Mart ayından kış manzarası: Aygır Gölü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü yeniden beyaza büründü.

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Foto - Mart ayından kış manzarası: Aygır Gölü

Süphan Dağı eteklerindeki Aygır Gölü, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Bir haftadır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ulaşımda sıkıntı yaşanırken, yeniden beyaza bürünen Aygır Gölü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Foto - Mart ayından kış manzarası: Aygır Gölü

Aygır Gölü’nün beyaza büründüğünü ifade eden Vedat Filiz isimli vatandaş, “Saklı cennet Aygır Gölü beyaza büründü. Tam bahar havası derken, sabaha karşı bu manzarayla karşılaştık. Bir taraftan Süphan Dağı, diğer taraftan ise Van Gölü’nün oluşturduğu manzara muhteşemdir” dedi.

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