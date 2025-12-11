Haber Merkezi Giriş Tarihi: Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yörüngesinde yaklaşık 10 yıldır görev yapan Maven uzay aracı ile iletişimin aniden kesildiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu Mars'ın arkasına geçmeden önce normal çalışan Maven'den, yeniden görünür hale geldiğinde hiçbir sinyal alınamadı. 2013'te fırlatılan ve Mars'ın atmosfer kaybını inceleyen Maven, aynı zamanda NASA'nın Curiosity ve Perseverance keşif araçları için de iletişim aktarma uydusu olarak kritik bir rol oynuyordu.