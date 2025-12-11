Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars atmosferi araştırmalarında kilit bir role sahip olan Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) uzay aracıyla iletişimin koptuğunu açıkladı. 2014 yılından bu yana Mars'ın üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini inceleyen Maven, Kızıl Gezegen'in sıcak ve nemli bir ortamdan nasıl soğuk ve kuru bir dünyaya dönüştüğüne dair önemli veriler topluyordu.