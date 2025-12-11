  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yörüngesinde yaklaşık 10 yıldır görev yapan Maven uzay aracı ile iletişimin aniden kesildiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu Mars'ın arkasına geçmeden önce normal çalışan Maven'den, yeniden görünür hale geldiğinde hiçbir sinyal alınamadı. 2013'te fırlatılan ve Mars'ın atmosfer kaybını inceleyen Maven, aynı zamanda NASA'nın Curiosity ve Perseverance keşif araçları için de iletişim aktarma uydusu olarak kritik bir rol oynuyordu.

#1
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars atmosferi araştırmalarında kilit bir role sahip olan Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) uzay aracıyla iletişimin koptuğunu açıkladı. 2014 yılından bu yana Mars'ın üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini inceleyen Maven, Kızıl Gezegen'in sıcak ve nemli bir ortamdan nasıl soğuk ve kuru bir dünyaya dönüştüğüne dair önemli veriler topluyordu.

#2
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

NASA'dan yapılan açıklamada, hafta sonu itibarıyla yer istasyonlarına veri göndermeyi aniden durduran Maven'in, Mars'ın arkasına geçmeden önce normal şekilde çalıştığı belirtildi.

#3
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

Kızıl Gezegen'in arkasından yeniden görünür hale geldiğinde ise Maven'den hiçbir sinyal alınamadığı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada, uzay aracıyla iletişim kesintisinin nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

2013'te fırlatılan Maven, 2014'te Mars'a ulaşarak gezegenin üst atmosferini ve Güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemeye başlamıştı.

#5
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

Maven, bilimsel görevinin yanı sıra NASA'nın Mars’taki iki keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de iletişim aktarma uydusu olarak görev yapıyordu.

#6
Foto - Mars yörüngesinde kriz: NASA Maven’le teması kaybetti

Bilim insanları, Mars'ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü Güneş kaynaklı etkiler nedeniyle kaybettiğini, bunun da Mars'ı sıcak ve nemli bir ortamdan soğuk ve kuru bir dünyaya dönüştürdüğünü belirtiyor.

