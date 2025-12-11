İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Buna karşılık, günde 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti. Aidatların, binanın mimarisi, maliklerin beklentileri, sunulan sosyal tesislerin çeşitliliği, ortak kullanım alanlarının büyüklüğü gibi unsurlara göre değiştiğini vurgulayan Özen, "İstanbul'da aidatı yüksek olan bu ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Biz buna aidat göçü diyoruz. Örneğin büyük şehrin sınırlarına, Pendik, Büyükçekmece taraflarına doğru olduğunu görüyoruz. Buralarda açılan, yeni yaratılan işlerin de şüphesiz bir anlamı vardır ama taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Özen, yaptıkları incelemede, İstanbul özelinde 2025 yılında 117 binden fazla dairede yaşayanların bu nedenle taşındığını belirtti.