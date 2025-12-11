Haber Merkezi Giriş Tarihi: İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler
İstanbul’da aidat ücretleri semtten semte büyük farklılıklar gösterirken, birçok aile yüksek maliyetler nedeniyle yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalıyor; site yaşamı artık yalnızca konfor değil ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor. PTYD'nin 21 binden fazla toplu yaşam alanı ve 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan kapsamlı çalışması, İstanbul'daki aidat haritasını çıkardı. İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler