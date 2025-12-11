  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'deki 'milyoner' pay senedi yatırımcı sayısı füze gibi fırladı

Samuel Eto'o rekorunu korumak için Vincent Aboubakar'ı rekorunu korumak için kadro dışı bıraktırdı!

8 milyon vatandaş akın etti! Takız CHP’ye rağmen İzmir’e dev sağlık hizmeti

Beklenmedik sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Türkiye bu soygunu konuşuyor! Havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Beklenmedik mağlubiyetler: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 ve ilk 8'e kalma ihtimali!

İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Burası 'Bodrum' değil Diyarbakır! Tıpkı Bodrum'daki gibi bembeyaz evler var

TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

Skandala bak! 2 timsaha bakamamışlar, tül balıkları öldürmüşler: Deniz Dünyası Akvaryumu bakımsızlıktan çürüdü...
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

İstanbul’da aidat ücretleri semtten semte büyük farklılıklar gösterirken, birçok aile yüksek maliyetler nedeniyle yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalıyor; site yaşamı artık yalnızca konfor değil ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor. PTYD'nin 21 binden fazla toplu yaşam alanı ve 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan kapsamlı çalışması, İstanbul'daki aidat haritasını çıkardı. İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

#1
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından yapılan "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışması, İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatlarını mercek altına aldı. PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, merkez ilçelerdeki yüksek aidatların, gayrimenkul değerleri ve sunulan hizmet çeşitliliğinden kaynaklandığını belirtti.

#2
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Analize göre, en yüksek aidat ödenen ilçeler Beşiktaş (Ortalama 13.134 TL), Beykoz ve Sarıyer olurken, en düşük aidat ödenen ilçeler ise ortalama 645 TL ile Adalar'ın başını çektiği Çatalca, Fatih ve Arnavutköy oldu. Yüksek aidat ve kira fiyatları nedeniyle İstanbul'un merkezinden çeper ilçelere doğru "aidat göçü" yaşandığı ve 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğü belirtildi.

#3
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

PTYD'nin "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışmasıyla İstanbul'da rezidans, site ve apartman aidatları incelendi. Çalışmayla kent genelinde 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan veriler analiz edildi. Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı. Buna göre, İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidat ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de veriliyor.

#4
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Yönetime aylık ortalama Beşiktaş'ta 13 bin 134, Beykoz'da 11 bin 340, Sarıyer'de 11 bin 214, Zeytinburnu'nda 9 bin 788, Şişli'de 9 bin 24 lira ödenirken, en düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da veriliyor. Adalar'ı, düşük aidat ödenen ilçeler arasında sırasıyla 1750 lirayla Çatalca, 1813 lirayla Fatih, 2 bin 71 lirayla Arnavutköy, 2 bin 832 lirayla Silivri takip ediyor.

#5
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

62 BİN LİRAYI AŞAN AİDAT DA VAR PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek seyrettiğini kaydetti. Bunun hem gayrimenkul ve kira değerlerinin yüksekliği hem de sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklandığını aktaran Özen, "Çeperlere gittiğimizde bu aidatların düştüğünü görüyoruz. Bazı apartmanlarda 50 lira aidat olduğunu da görebiliyoruz. Ama bunlar ayda bir defa temizletiyorlar, çöplerini kendileri atıyorlar." dedi.

#6
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Buna karşılık, günde 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti. Aidatların, binanın mimarisi, maliklerin beklentileri, sunulan sosyal tesislerin çeşitliliği, ortak kullanım alanlarının büyüklüğü gibi unsurlara göre değiştiğini vurgulayan Özen, "İstanbul'da aidatı yüksek olan bu ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Biz buna aidat göçü diyoruz. Örneğin büyük şehrin sınırlarına, Pendik, Büyükçekmece taraflarına doğru olduğunu görüyoruz. Buralarda açılan, yeni yaratılan işlerin de şüphesiz bir anlamı vardır ama taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Özen, yaptıkları incelemede, İstanbul özelinde 2025 yılında 117 binden fazla dairede yaşayanların bu nedenle taşındığını belirtti.

#7
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

KANUN, KEYFİ ARTIŞLARI ENGELEYECEK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan konut binalarında yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısının sitelerdeki denetimi esas aldığını belirten Özen, yasallaşması durumunda aidatlardaki yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçeceğini düşündüklerini kaydetti. İstanbul'da artan aidat şikayetlerini değerlendiren kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık da aidatın çeşitli kalemlerden oluştuğunu belirtti. Ortak giderin, asansör ve çatı bakımı, sosyal tesislerin işletilmesi, yeşil alan ve spor alanlarının bakımı ile kafe, ofis ve personel maaşlarını kapsadığını aktaran Kısacık, bazı sitelerde aidata doğal gaz ve su gibi merkezi sistem giderlerinin de dahil edildiğini anlattı. Kısacık, sosyal tesis ve personel sayısı ile enerji maliyetlerinin aidat seviyelerini doğrudan etkilediğini söyledi.

#8
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

"AİDATLARIN MAKUL BELİRLENMESİ İÇİN GENEL KURULA KATILIM ÖNEMLİ" Aidatların binada yaşayanlarca belirlendiğini, genel kurula katılımın bu açıdan önemli olduğunu dile getiren Kısacık, "Aidatın gerçekçi, makul belirlenmesine katkı vereceğiz, sızlanarak olmuyor. Ondan sonra da bunu iyi denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Kısacık, genel kurulun belirlediği aidatlara karşı bir ay içinde dava açılabileceğini, yönetim tarafından yıl içinde yapılan ek bütçe artışlarında ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebildiğini kaydetti.

#9
Foto - İstanbul’da ‘aidat’ haritası açıklandı: 1,5 milyon bağımsız bölüm incelendi! İşte en yüksek ve en düşük aidatların olduğu ilçeler

Aidatların doğru yönetilmesi için iyi yöneticilerin seçilmesi ve güçlü bir denetim sistemi kurulması gerektiğini ifade eden Kısacık, sitelerdeki denetçilerin maliklerden seçilmesinin büyük sorun yarattığını, büyük bütçelerin profesyonel kişiler tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Aidatlarda adaletin sağlanması için yönetim planının siteye özgü hazırlanması gerektiğine işaret eden Kısacık, "1+1 küçücük daire ile 300-500 metrekare villa, aynı personel giderini ödüyor. Yönetim planını adil yapmamız gerekir." diye konuştu. Bazı dükkan veya giriş katı bağımsız bölümlerin asansör ya da diğer sosyal alanlardan hiç yararlanmadığı halde aidata ortak edildiğini aktaran Kısacık, bunun da yönetim planındaki eksikliklerden kaynaklandığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!
Dünya

Mezhepçi rejime karşı yeni cephe: Sünni Beluç gruplar birleşti!

İran’ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Sünni Beluçların oluşturduğu Sistan-Belucistan bö..
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Gündem

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Gündem

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
Eski Adalet Bakanı "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Afrika ülkesi Nijerya “yolsuzluk" iddialarıyla çalkanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar..
İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Türkiye İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan skandalı konuşuyor. Konuya ilişkin Akit TV'ye değerlendirmeler yapan Uzman Psikolog Kerem Gümüş ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23