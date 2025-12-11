Skandala bak! 2 timsaha bakamamışlar, tül balıkları öldürmüşler: Deniz Dünyası Akvaryumu bakımsızlıktan çürüdü...

“Bizim zamanımızda orada su ürünleri mezunu, işini bilen profesyonel arkadaşlarımız çalışıyordu. Ve biz Deniz Dünyası’na giriş ücreti bile almıyorduk. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi geliyordu, turlar geliyordu, çocuklar geliyordu. Böyle bir yere nasıl bakamazsın? Yem mi alamamışlar, suyu mu temizleyememişler? İçindeki iki timsah öldü, binlerce balık öldü. Onların masrafı öyle büyük bir şey değil. Ama bunlar bakamadı, beceremediler.” “KEÇİÖREN’İN GÜLLERİ SOLDU, ŞELALELER AKMIYOR; ŞEHRİ KARANLIĞA GÖMDÜLER” Altınok, park ve bahçelerdeki bozulmayı da şöyle anlattı: “Atatürk Botanik Bahçesi’nde üç kilometrelik gül bahçesi yaptık. O güllerin eski hali kalmış mı? Gülleri bile sulayamıyorlar. Keçiören’in gülleri soldu. O ışıl ışıl Keçiören’i karanlığa gömdüler. Yüzlerce şelalemiz vardı, Türkiye’de en çok şelalesi olan yer Keçiören’di. Bugün şelalelerin ?’ı çalışmıyor. Bizim zamanımızda parklar pırıl pırıldı, sokaklar tertemizdi. Şimdi bakıyorsunuz hizmet yok, bakım yok.”