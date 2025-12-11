Haber Merkezi Giriş Tarihi: Skandala bak! 2 timsaha bakamamışlar, tül balıkları öldürmüşler: Deniz Dünyası Akvaryumu bakımsızlıktan çürüdü...
CHP’li Keçiören Belediyesi, AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan teleferik, Keçiören Kulesi, Halk Kütüphanesi, Deniz Dünyası gibi sembol niteliğindeki hizmetleri birer birer kapatarak adeta çürümeye terk etti. Türkiye’nin eğitim amaçlı ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyası’nda binlerce balıkla birlikte iki Nil timsahının bile bakımsızlıktan ölmesi, “Mevcut olanı koruyamadılar” tepkisini büyüttü. Eski Başkan Turgut Altınok, “Kule kapalı, kale kapalı, teleferik kapalı, akvaryum kapalı… Eserleri yok ettiler, hizmeti durdurdular” diyerek CHP yönetimini ağır sözlerle eleştirdi.