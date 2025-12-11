Haber Merkezi Giriş Tarihi: TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!
Yalova’da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümündeki karanlık detaylar aydınlanmaya başladı. TÜBİTAK’ın ses kayıtlarını çözmesiyle, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine “Atacağım şimdi seni” diyerek saldırdığı, ardından pencereden ittiği ve olay anında “Hadi görüşürüz bay bay” dediği tespit edildi. Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.