Gündem
9
Yeniakit Publisher
TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

Yalova’da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümündeki karanlık detaylar aydınlanmaya başladı. TÜBİTAK’ın ses kayıtlarını çözmesiyle, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine “Atacağım şimdi seni” diyerek saldırdığı, ardından pencereden ittiği ve olay anında “Hadi görüşürüz bay bay” dediği tespit edildi. Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

1
#1
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

TÜBİTAK ÇÖZÜMLEDİ: “ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ” SÖZÜ GÜLTER’E AİT Güllü’nün evindeki güvenlik kamerasına bağlı ses kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Uzmanların özel tekniklerle yaptığı çözümlemede şunlar ortaya çıktı: “Atacağım şimdi seni” ifadesinin Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu netleştirildi.

#2
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

Ardından yaşanan boğuşmanın sesi kayıtlara geçti. Güllü’nün düşme anından hemen sonra, kızının “Hadi görüşürüz bay bay” dediği tespit edildi. Bu bulgular, dosyanın tamamen “tasarlayarak kasten öldürme” şüphesi kapsamında yürütülmesine yol açtı.

#3
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

CİNAYET GECE BANYO–MÜZİK PLANLAMASIYLA BAŞLADI Soruşturmaya göre olay gecesi: Güllü yüksek miktarda alkol aldı. Banyoya gidince, Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, penceresi yere yakın olan odayı hazırladı. Roman havası “Malkara”yı açarak Güllü’yü odaya çektiler. Güllü şaşkınlıkla “O ne lan?” diyerek odaya yöneldi.

#4
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

O anda Gülter, “Atacağım şimdi seni” dedi ve boğuşma başladı. Saniyeler sonra Güllü pencereden aşağıya itildi. TÜBİTAK kayıt çözümüyle bu akış teknik olarak doğrulandı.

#5
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

VALİZLERLE KAÇARKEN YAKALANDILAR Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun planı da polis takibiyle ortaya çıkarıldı: Büyükçekmece’de kaldıkları binadan valizlerle çıktılar, Bagaja yükledikleri sırada ekipler operasyon düzenledi. Gürcistan üzerinden yurtdışına kaçmayı planladıkları güzergâh analiziyle doğrulandı. Ulu’nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı. Yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi.

#6
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTIK Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz açıklamasında: “Somut delillerle karşılarına çıkmak için titiz bir çalışma yürüttük. Dosyada gizli tanık yok; her şey somut teknik verilerle çözüldü.” dedi.

#7
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

ADIM ADIM TAKİP: GÜN GÜN KAÇIŞ HAZIRLIĞI Teknik takip kayıtlarına göre: Gülter bir gün önce özel araçla Yalova’ya gidip Ulu ile buluştu. Ertesi gün birlikte İstanbul’a geçtiler. Hazırlıklar tamamlandığında binadan valizlerle çıktılar. Saatlerce süren bekleyiş, firar kararının kesinleştiğini gösterdi. Savcılık talimatıyla operasyon başlatıldı ve ikili giriş kapısında yakalandı.

#8
Foto - TÜBİTAK ses kayıtlarını çözdü! Güllü düşerken kızı 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş!

SON SÖZ: HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY TÜBİTAK’ın çözümlediği ses kaydına göre Güllü’nün ölümünden saniyeler sonra duyulan ifade dosyanın en sarsıcı bölümü: Tuğyan Ülkem Gülter: “Hadi görüşürüz bay bay.” Bu cümle, soruşturmanın tüm seyrini değiştiren kritik deliller arasında yer aldı. Kaynak: Sabah Gazetesi

