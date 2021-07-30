2021-07-30 06:59:16 Marmaris alev alev! İşte son görüntüler
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
İşte faciadan son görüntüler...
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