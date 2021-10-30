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Marmaray'da korkunç olay! Canına kıydı

2021-10-30 22:19:54
Marmaray'da korkunç olay! Canına kıydı

Bostancı Marmaray Durağı'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

#1
Foto - Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonunda meydana geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonunda meydana geldi.

#2
Foto - İddiaya göre Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi trenin önüne atladı.

İddiaya göre Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi trenin önüne atladı.

#3
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

#5
Foto - Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

#6
Foto - Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Yaşanan olay üzerine tren seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

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