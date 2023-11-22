Marmara'nın umuduydu! Tek tek ölüyorlar

Prof. Dr. Mustafa Sarı yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi’nde 18-19 Kasım tarihleri arasında bir fırtına yaşandı. Fırtına esnasında doğal olarak denizde dalgalar yükselir. Fırtına demek, deniz için nimet demek. Fırtınada denizin yüzeyindeki su ile dipteki su karışır. Bu durum dipteki besinin yüzeye çıkmasına neden olur. Yani deniz besin açısından zenginleşir. Onun için biz denizdeki bu karışımdan memnunuz. Ancak bu durum olduğu zaman özellikle kıyı ve sığ bölgede daha önceden ölmüş olan pinalar veya halen canlı ama deniz çayırı gibi alanların korumasından mahrum kalmış olan pinaları sökerek kıyıya doğru atıyor. Şu an karşılaştığımız durum da bununla ilgili. Pinaların kıyıya vurduğu bölge, aslında deniz çayırlarının çokça bulunduğu bir bölge ancak yazın denize girecek misafirlerin ayağına yosun değecek diye bu çayırları söküyorlar. Dalgaların şiddetini azaltan, yani bir yastık görevi gören deniz çayırları söküldüğünde pinalar neye tutunsun? Bu durum aslında bizlere kıyı bölgeleri korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir dahaki fırtınada kıyıya daha çok pina vursun istemiyorsak deniz çayırlarını korumalıyız. Kıyısal alanları doldurmamalıyız, duvarlar, setler çekmemeliyiz” dedi.