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Hayat-Aktüel
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Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

2022-10-07 18:16:23
Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara sebep oluyor.

#1
Foto - Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

#2
Foto - Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları 3 gündür denize açılamıyor.

#3
Foto - Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

#4
Foto - Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Balıkçıların ağ onarımı yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğiz. Balık olursa biz de vatandaşlar da sevinecek. Rüzgarın dinmesiyle yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

#5
Foto - Marmara Denizi'nde poyraz! Balıkçılar denize açılamadı

Balıkçı Hüseyin Oğuzlar, poyraz nedeniyle avcılık yapamadıklarını söyledi. Poyrazın dinmesini beklediklerini aktaran Oğuzlar, havanın düzelmesiyle denize çıkmaya başlayacaklarını belirtti.

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