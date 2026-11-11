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Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

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Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatı yeniden şahlandıracak stratejik hamleler kararlılıkla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen yerli ve milli savunma devimiz ASELSAN, Malatya’yı Ankara’dan sonraki en büyük üretim ve teknoloji üssü yapmak için 66 dönümlük devasa komplekste 5 ayrı fabrikanın temelini atıyor. Çip ve elektronik kart üretiminde Türkiye’nin omurgası olacak dev yatırımla bölge hem nitelikli beyin göçünün hem de küresel ihracatın yeni merkezi olmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

Malatya, deprem bölgesinde sanayi altyapısını yeniden ayağa kaldıracak yatırımla savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyor. 66 dönümlük alanda kurulacak 5 ayrı fabrikayla Malatya, hem nitelikli beyin göçünün hem de yüksek teknolojili ihracatın yeni merkezi olacak.

#2
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan deprem şehirlerine savunma sanayii yatırımları kapsamında Malatya’da hayata geçirilecek ASELSAN teknoloji üssünün detaylarını açıkladı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

. ASELSAN’ın savunma sanayiinin temel elektronik kart, çip ve yazılım altyapısını üreten omurga bir kurum olduğunu belirten Babacan, bu yatırımın Malatya sanayisini yüksek katma değerli üretime taşıyacağını söyledi. Malatya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin halihazırda sürdüğünü ifade eden Babacan, "Mevcut TÜİK binasının tam karşısında 66 dönümlük bir araziyi ASELSAN için tahsis ettik. Orada 5 fabrikadan oluşacak devasa bir kompleks yükseliyor. İlk fabrikamızı Ağustos 2027 itibarıyla tamamlamış olacağız. Tüm etaplar bittiğinde ASELSAN, Ankara’dan sonra Türkiye’deki en büyük üretim ve teknoloji üssünü Malatya’ya kurmuş olacak" dedi.

#4
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

"Türkiye genelinden yatırımcı çekecek, nitelikli beyin göçü sağlayacak" Dev yatırımın sadece bir fabrika projesi olmadığını, devasa bir sanayi ekosistemi oluşturacağını belirten Babacan, Türkiye’nin dört bir yanından yan sanayi firmalarının Malatya’ya yatırıma başladığını belirtti. Muğla merkezli bir firmanın da Malatya’da yatırım kararı aldığını ifade eden Babacan, "ASELSAN’ın gelişiyle mühendis, teknisyen ve tekniker kadrolarıyla şehrimize ciddi bir nitelikli beyin göçü yaşanacak. Bu durum Malatya’nın sosyolojik, kültürel ve eğitim dokusunu üst seviyelere çıkaracak" diye konuştu.

#5
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

Üretilen yüksek teknoloji Narlı Hızlı Treni ile İskenderun Limanı’ndan dünyaya açılacak.

#6
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

Üretimin ihracatla taçlandırılması için lojistik altyapının da hazırlandığını kaydeden Babacan, üretilen yüksek katma değerli ürünlerin küresel pazara erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

#7
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

Babacan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle Narlı üzerinden İskenderun Limanı’na bağlanacak hızlı tren hattı sayesinde Malatya’da üretilen yüksek teknoloji ürünleri doğrudan limanlara sevk edilecek. "

#8
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

"ASELSAN’ın bu yatırımını, Ankara’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim üssü olma kararını çok zorladık ve nihayetinde de çok şükürler olsun Malatya’ya kazandırıldı."

#9
Foto - Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

"Dediğim gibi Malatya’da bu ilk fabrika Ağustos 2027’den itibaren hayata geçtikten sonra kurulacak toplamda 5 fabrika ile Malatya’nın çehresinin bambaşka bir seviyeye dönüştüğünü görmüş olacağız" dedi.

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