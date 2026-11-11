Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatı yeniden şahlandıracak stratejik hamleler kararlılıkla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen yerli ve milli savunma devimiz ASELSAN, Malatya’yı Ankara’dan sonraki en büyük üretim ve teknoloji üssü yapmak için 66 dönümlük devasa komplekste 5 ayrı fabrikanın temelini atıyor. Çip ve elektronik kart üretiminde Türkiye’nin omurgası olacak dev yatırımla bölge hem nitelikli beyin göçünün hem de küresel ihracatın yeni merkezi olmaya hazırlanıyor.