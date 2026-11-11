Başkan Erdoğan 5 fabrika için talimat verdi: Malatya ASELSAN’ın yeni üretim üssü oluyor

"Türkiye genelinden yatırımcı çekecek, nitelikli beyin göçü sağlayacak" Dev yatırımın sadece bir fabrika projesi olmadığını, devasa bir sanayi ekosistemi oluşturacağını belirten Babacan, Türkiye’nin dört bir yanından yan sanayi firmalarının Malatya’ya yatırıma başladığını belirtti. Muğla merkezli bir firmanın da Malatya’da yatırım kararı aldığını ifade eden Babacan, "ASELSAN’ın gelişiyle mühendis, teknisyen ve tekniker kadrolarıyla şehrimize ciddi bir nitelikli beyin göçü yaşanacak. Bu durum Malatya’nın sosyolojik, kültürel ve eğitim dokusunu üst seviyelere çıkaracak" diye konuştu.