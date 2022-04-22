Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi

“Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.