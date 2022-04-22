  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi

2022-04-22 08:33:14
Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

#1
Foto - Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi. Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi. Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü.

#2
Foto - Maxar,

Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200’den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - “Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi

“Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.

Bu kare her şeyi anlatıyor: 2 yıldır gıda stoklayan Çin'in yeni oyunu! Türkiye acil önlem almalı
Gündem

Bu kare her şeyi anlatıyor: 2 yıldır gıda stoklayan Çin'in yeni oyunu! Türkiye acil önlem almalı

Açlık ve gıda krizinin kapıda olduğunu belirten Gazeteci ve Sunucu Mehmet Ali Önel, planlı olarak küresel ticareti felç ettiğini belirttiği ..
İlk icraatları Yazıcıoğlu'na ihanet oldu!
Siyaset

İlk icraatları Yazıcıoğlu'na ihanet oldu!

Merhum Muhsin Yazcıoğlu'nun dava arkadaşı olduklarını iddia ederek yola çıkan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ilk açıklamasında..
Tanju fena patladı: Yılmaz Vural'a bir tokat bir de yumruk atacağım
Spor

Tanju fena patladı: Yılmaz Vural'a bir tokat bir de yumruk atacağım

Eski gol kralı Tanju Çolak, katıldığı canlı yayın programında Yılmaz Vural'ı gördüğü yerde tokatlayacağını ya da yumruk atacağını söyledi...
Ankara Ramazan Bayramı 2022 namaz saati kaç? Ankara bayram namazı saati 2022
Oruç

Ankara Ramazan Bayramı 2022 namaz saati kaç? Ankara bayram namazı saati 2022

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. İslam dünyası bayram heyecanını yaşıyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan mübarek Ramazan ayının son..
PlayStation sevenler dikkat! Resmen başlıyor
Teknoloji

PlayStation sevenler dikkat! Resmen başlıyor

Teknoloji devi Sony, ücretsiz PlayStation oyunları için kendi reklam programını sunmaya hazırlanıyor.
İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!

Elektrik faturasını ödemeyerek toplumu provoke eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasal düzenlemeden kaçamadı. Kılıçdaroğlu'nun elek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay