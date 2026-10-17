Dizi gerçek oldu: Karavanın içindeki düzenek orta çıktı!
Şişli’de park halindeki bir karavanın altına gizlenen üç depoda sıvı sentetik uyuşturucu tespit eden narkotik ekipleri, yaklaşık 15 günlük takibin ardından operasyon düzenledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şişli’de park halindeki bir karavanın altına gizlenen üç depoda sıvı sentetik uyuşturucu tespit eden narkotik ekipleri, yaklaşık 15 günlük takibin ardından operasyon düzenledi.
İstanbul’un Şişli ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada, karavanın gizli bölmelerinde uyuşturucu depolayan ve yakındaki bir evde işleyerek piyasaya sürmeye hazırlanan iki şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun bir bölümünün sıvı, diğer bölümünün ise katı ve kristalize halde olduğu belirlendi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir sokakta park halinde bulunan yabancı plakalı karavandan çantalarla çıkan iki kişiden şüphelenerek çalışma başlattı. Takip sırasında karavanın altına gizlenmiş üç ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
15 GÜNLÜK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON Teknik ve fiziki takibini yaklaşık 15 gün sürdüren ekipler, şüphelilerin karavanın bulunduğu noktadan iki sokak ötede bir ev kiraladığını belirledi. Soruşturmada, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek satışa hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere 13 Ekim’de düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Karavan ve evde yapılan aramalarda 162 kilogram sıvı, 51 kilogram katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
KARAVAN AYRINTISI DİZİYİ AKILLARA GETİRDİ Operasyon, uyuşturucu üretimini gizlemek amacıyla karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanan karakterleriyle bilinen ABD yapımı Breaking Bad dizisini hatırlattı.
2008-2013 yılları arasında yayımlanan ve beş sezon, 62 bölümden oluşan dizide Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul’un oynadığı Jesse Pinkman, yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak için karavanı şehir merkezinden uzak bölgelerde kullanıyordu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23