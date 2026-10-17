Dizi gerçek oldu: Karavanın içindeki düzenek orta çıktı!

İstanbul’un Şişli ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada, karavanın gizli bölmelerinde uyuşturucu depolayan ve yakındaki bir evde işleyerek piyasaya sürmeye hazırlanan iki şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun bir bölümünün sıvı, diğer bölümünün ise katı ve kristalize halde olduğu belirlendi.