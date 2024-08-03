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Aktüel
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Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı

2024-08-03 09:20:55
Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

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Foto - Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de Cumhuriyet Meydanı'nda İlhami Vural (47), dükkan önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı

Ağır yaralanan Vural, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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