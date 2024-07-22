Mardin'de ağabey, 15 kardeşinin arazi hakkını sahte tapu işlemleri ile aldığı iddia edildi

Akrabalarının ölen amca, dede ve babasını sağ gösterip 500 dönümden fazla araziyi üzerlerine zimmetlediklerini öne süren Taçılık, "Babamlar dört kardeşti. Bu arazi dedemizden kalan bir arazidir. Dört kişinin hakkı olmasına rağmen sadece üç kişiye verilmiş. Sınırlarımız belli. Biz, 16 kardeşiz. Bunu yapan kişi öz amcamız, amca oğlumuz ve üvey ağabeyimiz oluyor. Sahte tapu hazırlayarak, tapu müdürlerini de kandırarak işlemler yapmıştır. Dedem, babam ve amcam uzun yıllar önce vefat ettiler. Ölü insanları sağ gösterip arazileri hibe ettiklerini öne sürüyorlar. Babam öldükten sonra biz yetim kaldık. Halk arasında bu konulardan dolayı kan dökülüyor. Biz, tarlamızı istiyoruz, kan dökülmesini istemiyoruz. Bizi öldürseler de tarlamızdan vazgeçmeyeceğiz. Devlet büyüklerinden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Onlar için de bizim için de adalet istiyoruz” şeklinde konuştu.