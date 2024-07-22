2024-07-22 11:19:12 Mardin'de ağabey, 15 kardeşinin arazi hakkını sahte tapu işlemleri ile aldığı iddia edildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde Hasan-Hüseyin Taçılık kardeşler, üvey ağabeylerinin amcalarının da desteğiyle dede ve babalarından kalan 500 dönümden fazla araziyi sahta tapu işlemleri ile üstüne aldığı iddia edildi. Artuklu ilçesinde 1967 yılında Taçılık ve Dündar ailesi arasında yaşanan kavgada her iki aile ve araya girenlerle birlikte 36 kişi hayatını kaybetti. Taraflar arasında barış sağlanırken, Hüseyin Taçılık annesinin isteğiyle kardeşleriyle birlikte 1970 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine göç etti. Taçılık kardeşler, üvey ağabeyleri Davut Taçılık'ın amcaları Ferhat Çavga ve amcaoğulları Mehmet Emin, Şehdavut ve Abdülkadir Eryağma'nın da desteğini alarak 1997 yılında babaları ve dedelerini sağ gösterip arazilerin tapularını kendi üstlerine aldıklarını ileri sürdü.