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Mardin sarıya büründü!

2024-08-08 12:23:24
Mardin sarıya büründü!

Mardin'de Bulgur Üreticilerinin "Kurutma" Mesaisi başladı.

#1
Foto - Mardin sarıya büründü!

Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden Mardin'deki tarlalardan hasat edilerek getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.

#2
Foto - Mardin sarıya büründü!

Bulgurlar, kurutma işlemi sırasında traktörlere takılan özel aletlerle belirli aralıklarla karıştırılıyor.

#3
Foto - Mardin sarıya büründü!

Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

#4
Foto - Mardin sarıya büründü!

#5
Foto - Mardin sarıya büründü!

#6
Foto - Mardin sarıya büründü!

#7
Foto - Mardin sarıya büründü!

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