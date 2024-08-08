2024-08-08 12:23:24 Mardin sarıya büründü!
Mardin'de Bulgur Üreticilerinin "Kurutma" Mesaisi başladı.
Mardin'de Bulgur Üreticilerinin "Kurutma" Mesaisi başladı.
Türkiye'nin önemli ticaret merkezlerinden Mardin'deki tarlalardan hasat edilerek getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.
Bulgurlar, kurutma işlemi sırasında traktörlere takılan özel aletlerle belirli aralıklarla karıştırılıyor.
Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23