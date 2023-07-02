  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

2023-07-02 14:50:22
Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Halılara eski görüntüsünü vermek için yollara serilen halılar, kazalara yol açtı.

#1
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde kadınlar tarafından bin bir zahmetle dokunan halılar, eskimiş görünümü kazanması amacıyla yollara seriliyor. Güneşte bekleyen ve üzerinden arabaların geçmesiyle adeta antika görünümüne kavuşan halılar, ihraç edilerek Amerikalıların evlerini süslüyor.

#2
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Manisa’nın Demirci ilçesi kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları ile Türkiye’de halıcılığa yön vermeye devam ediyor. İlçede bin bir zahmetle dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, ilginç bir yöntemle antika görünüme kavuşuyor. Tezgahlarda hünerli ellerin dokuduğu halılar cadde ve sokaklara serilerek güneşte bekletiliyor.

#3
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Asfaltta yaklaşık 10-15 gün bekletilen ve üzerinden birçok aracın geçtiği halılar inceliyor ve eskimiş görüntüsü veriliyor. Üzerinden ne kadar çok araç geçerse o kadar eski görünümüne kavuşan halılar, değerine değer katıyor. Yıkamacılar tarafından yollardan toplanan halılar, özel bir yıkama işleminden geçirildikten sonra bakımları yapılarak satışa hazır hale geliyor. Eskitilme işlemi tamamlanan halılar yurt dışı pazarında yoğun talep görüyor. Antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika’ya ihraç ediliyor. Yolda eskitilen halının metrekaresi 150-200 dolar arasında alıcı buluyor.

#4
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Halılara eskitme işlemi uygulayan işletmeci Ali Sarı, “Bu halılarımızın bir özelliği eskitme yapılması. Yolda geçen araçlarla düğüm dediğimiz olay daha da inceliyor. O da halıya eskimiş görünümü kazandırıyor. Halı bu sayede yüzlerce yıl geriye gitmiş oluyor. Onun için bu sistemi kullanıyoruz. 10 gün yolda kalan halılar daha sonra yıkamaya alınıyor. Örgüleri de yapıldıktan sonra yurtdışına ihraç ediyoruz” dedi.

#5
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Yollara serilen halıları görenlerin şaşırdığını, motorla üzerinden geçmek istemeyen bazı sürücülerin düşerek kaza yaptığını ve bu yüzden de davalık olduklarını söyleyen Sarı, insanların artık duruma alıştığını belirtti. Sarı, “Görenler şaşırıyor tabii ki. Neden yola serdiğimizi soruyorlar. İlk başlarda halıların üzerinden geçmeye çekiniyorlardı. Motorla birkaç kişi kaza yaptı. Birkaç kişiyle de davalık olmak üzereydik. Ama insanlar artık alıştılar. Rahat rahat üzerinden geçebiliyorlar. Bizi de rahatlattılar” diye konuştu.

#6
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Amerikalıların eskimiş görünümlü halılara rağbet gösterdiğini belirten Sarı, “Bu işlemin halının ömrüne zararı yok. Diğer halı 20 yıl dayanacaksa bu çok az farkla daha az dayanır. Çok fazla ömrüne zararı yok. En çok Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelere gidiyor. Ama en çoğu Amerika’ya gidiyor. Amerika’da eskimiş halıya çok rağbet var. Türkiye’de bu yöntem sadece Demirci ve Aksaray tarafında yapılıyor” dedi.

#7
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Halıcılığın hem Demirci hem de Türkiye ekonomisine katkısının bulunduğunu ancak halı dokuyucusu bulmanın zor olduğunu söyleyen Sarı, “Hem Demirci ilçemize hem de Türkiye ekonomisine kazandırıyor. Burada yapılan işlemlerin katkısı büyük. Eskiden bizim Demir ilçemizde halı dokuyanlar bankaya gitmezdi. Halıcıdan para alırlardı. Bizde banka yoktu halıcılar verirdi krediyi.

#8
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Artık halı dokuyan da yok. Ortalama yaş 50-60’a geldi. Her yıl halı dokuyanlar azalıyor. Gün gelecek çok özel bir iş olacak. Artık dokuyucu bulmak zorlaşıyor. Türk düğümü dünyada birinci sırada. Ama tabii insanlar büyükşehirlere göçüyor. Büyükşehirler çoğaldıkça dokuyucu bulmak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Eskimiş görünümlü halıların taze dokunan halılara oranla daha yüksek fiyattan satıldığını belirten Sarı, satıcıların halıları İstanbul’da müşterilerle buluşturduğunu ifade etti.

#10
Foto - Manisa'dan ABD'ye gönderiliyor! Yollara serdiler kazaya sebep oldu

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı
Dünya

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı

Çinli yetkililer Airbus ile uçak gönderimi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu. ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar ..
Genco Erkal'dan inananlara
Gündem

Genco Erkal'dan inananlara "çağ dışılık" ithamı! Kendi gibi bölenleri görmeyip "bölünmüşlükten" şikayet etti

Cumhuriyet'e konuşan Genco Erkal, "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna tepki çeken bir cevap verdi.
Ekonomi edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun tatil masrafı dudak uçuklattı
Siyaset

Ekonomi edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun tatil masrafı dudak uçuklattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim şokunu geceliği 316 bin liralık VIP villada silmeye çalıştı.
Bakan Koca bayramın üzen haberini duyurdu! '83'ünün durumu ağır'
Gündem

Bakan Koca bayramın üzen haberini duyurdu! '83'ünün durumu ağır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurban kesme işlemi esnasında 29 bin 983 kişinin yaralandığını, 83'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı...
Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam
Siyaset

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Türkiye'de olay çıkarsa, Fransa'da yaşananlar çocuk oyunu gibi kalır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o..
İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!
Dünya

İşgalci Çin'den Uygur Türklerine bayram zulmü!

Çin Devleti, uyguladığı yasaklar sebebiyle Doğu Türkistan’da bu yıl da Müslümanlara bayramını zehir etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23