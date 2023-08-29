Manisa'daki altyapı çalışmalarında tarihi keşif! Ekipler hemen bölgeye gidip koruma altına aldı

Başkan Öküzcüoğlu, "Alt yapı çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre Güneş Tanrısı olduğu tahmin edilen heykel koruma altına alındı. Heykelin bulunduğunu öğrendim ve incelemek üzere kiliseye geldik. Milattan sonra 6. yüzyılda Anadolu'da Hıristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş, bunlar Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bu gün alt yapı çalışmaları esnasında Antik Roma dönemine ait, M.Ö. 200 ile M.S. 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios’un kabartması olduğu düşünülen bir kabartma ortaya çıktı. Alt yapı çalışmaları esnasında ortaya çıkan bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak.