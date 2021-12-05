Manisa'da off-road etkinliği

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıçayır alanının her türlü ekstrem spor dalına uygun olduğunu belirten Selçuk, "Off-road ve motokrosçular ile görüşüyoruz. Parkur oluşturma için fikir alışverişi yapıyoruz. Etkinliğe katılan off-road ekipleri gayet memnun. Gelecek yıl bu organizasyonun daha iyisini yapacağız. Hedefimiz ilçemizi tanıtmak ve her türlü sportif organizasyonun yapılabileceği bir şehir haline getirmek." ifadelerini kullandı.