Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

İlk olarak kızım başlamıştı bu işe ama biraz yapıp sıkıldı ve başka işe başladı. Kalıpları evde kalmıştı, malzeme silikondan olduğu için fiyatı çok pahalı. Kızım alıp kullanmayınca çok üzüldüm, sonrasında da ben devam ettim. Kızım pahalı malzemeleri alırken kızıyordum ‘Çok para veriyorsun bu kalıplara’ diye fakat şimdi kendim daha fazlasını alıyorum. Çeşit çıkarmayı, boyama yapmayı çok seviyorum. Elimden geldiği kadar değişik objeler yapmayı seviyorum. Silikon kalıbını hazır alıyorum, taş tozundan döküyorum ve el emeğimle boyuyorum. Bazen kızımdan da yardım alıyorum çünkü müşterilere ürün yetiştiremiyorum. Müşterilerim çok fazla talep gösteriyor sağ olsunlar. Farklı yerlerde satışa çıkıyorum. Tek yerde satış yapmaya başlamıştım ama şimdi birkaç yere gidiyorum.