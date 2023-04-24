Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Bu işe ilk olarak kızının başladığını, ürünleri yapmak için malzemelere çok para harcadığını dile getiren Çolpan, “Kızım bu işi yapmaya başladığında malzemeler çok pahalı olduğu için bu işi yapmasını istemiyordum ama o sürekli yeni malzemeler alıp bir şeyler üretmeye devam ediyordu. Başka bir iş bulduğunda malzemelerini evde bıraktı ve ben o kadar masraf boşa gidecek diye düşünüp hobi maksatlı boyama yapmaya başladım. 30 yıl önce el işi sanatları eğitimi aldığım için bu işi yapmakta çok zorlanmadım ve çevremdeki insanlardan güzel yorumlar aldım. Yaptığım ürünler ilgi görmeye başlayınca onları belediyenin el işi yapan kadınlar için düzenlediği ‘Hanımeli Sokağı’ adlı pazarda satışa sundum. Müşterilerden de yoğun talep gördüğüm için Eskişehir ve Kütahya’daki diğer pazarlarda da ürün satışına gittim. Şimdi insanlar çok talep gösteriyor, bu yüzden ürün yetiştirmekte bile zorlanıyorum” dedi.