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Yaşam
7
Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

2023-04-24 15:44:13
Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Kızının malzemeleri ziyan olmasın diye kolları sıvayan kadın, hobisini ekmek teknesine dönüştürdü.

#1
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Kızından kalan, taş tozundan elde edilen kalıp malzemeler ziyan olmasın diye hobi olarak boyama yapmaya başlayan Sema Çolpan, yaptığı ürünler yoğun ilgi görünce bu eğlencesini gelir kapısına çevirdi.

#2
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Eskişehir’de yaşayan 58 yaşındaki Sema Çolpan, kızının kullanmayı bıraktığı taş tozundan kalıplar ziyan olmasın diye hobi olarak boyama yapmaya başladı. Yaklaşık 30 yıl önce el işi sanatları eğitimi aldığını dile getiren Çolpan, yaptığı ürünlerle çevresindeki insanlardan olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

#3
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Bu işe ilk olarak kızının başladığını, ürünleri yapmak için malzemelere çok para harcadığını dile getiren Çolpan, “Kızım bu işi yapmaya başladığında malzemeler çok pahalı olduğu için bu işi yapmasını istemiyordum ama o sürekli yeni malzemeler alıp bir şeyler üretmeye devam ediyordu. Başka bir iş bulduğunda malzemelerini evde bıraktı ve ben o kadar masraf boşa gidecek diye düşünüp hobi maksatlı boyama yapmaya başladım. 30 yıl önce el işi sanatları eğitimi aldığım için bu işi yapmakta çok zorlanmadım ve çevremdeki insanlardan güzel yorumlar aldım. Yaptığım ürünler ilgi görmeye başlayınca onları belediyenin el işi yapan kadınlar için düzenlediği ‘Hanımeli Sokağı’ adlı pazarda satışa sundum. Müşterilerden de yoğun talep gördüğüm için Eskişehir ve Kütahya’daki diğer pazarlarda da ürün satışına gittim. Şimdi insanlar çok talep gösteriyor, bu yüzden ürün yetiştirmekte bile zorlanıyorum” dedi.

#4
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Kızının kullanmayı bıraktığı malzemelerle hobi olarak taş tozu boyama işine başladığını belirten Sema Çolpan, ürün yetiştiremediği için kızından yardım istediğini söyledi. Kızı bu işi yaparken ona kızdığını dile getiren Çolpan, “Bu işi yapmaya kızımın elde kalan malzemeleri ile hobi maksadıyla başladım. Yaptığım ürünleri İlk olarak belediyemizin el işleri yapan bayanlara bir hizmeti olarak düzenlediği Hanımeli Sokağı’nda satıyordum. El işi yapan bütün kadınlara ücretsiz yer belirlemesiyle satış yaptık.

#5
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

İlk olarak kızım başlamıştı bu işe ama biraz yapıp sıkıldı ve başka işe başladı. Kalıpları evde kalmıştı, malzeme silikondan olduğu için fiyatı çok pahalı. Kızım alıp kullanmayınca çok üzüldüm, sonrasında da ben devam ettim. Kızım pahalı malzemeleri alırken kızıyordum ‘Çok para veriyorsun bu kalıplara’ diye fakat şimdi kendim daha fazlasını alıyorum. Çeşit çıkarmayı, boyama yapmayı çok seviyorum. Elimden geldiği kadar değişik objeler yapmayı seviyorum. Silikon kalıbını hazır alıyorum, taş tozundan döküyorum ve el emeğimle boyuyorum. Bazen kızımdan da yardım alıyorum çünkü müşterilere ürün yetiştiremiyorum. Müşterilerim çok fazla talep gösteriyor sağ olsunlar. Farklı yerlerde satışa çıkıyorum. Tek yerde satış yapmaya başlamıştım ama şimdi birkaç yere gidiyorum.

#6
Foto - Malzemeler ziyan olmasın diye başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

İnanın boş zamanım yok, gece gündüz sürekli boyama yapıyorum. Tezgahın başında bile boyama yapıyorum ve işimden çok memnunum. Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olduğum için bu tarz işlere elim yatkın diyebilirim. Benim için çok rahat ve zevkli bir iş oldu. Satışa eşimle birlikte çıkıyoruz, sağ olsun bana destek oluyor. Başlarda bu işi yapmamı hiç istememişti ama yine de getirip götürmeye yardımcı oluyor sağ olsun” diye konuştu.

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