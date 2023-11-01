2023-11-01 14:43:04 Malum laikçi taş kafalara büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde 100 gemiden oluşan Türk Donanması’nın, İstanbul Boğazı’nda tarihinin en büyük geçit törenini gerçekleştirdiğini hatırlatan Tamer Korkmaz, “Cumhuriyetin 100. Yılı, işte böyle kutlanır! ‘Onlar Filistin’i konuşsun, bizler Cumhuriyet’i konuşalım’ diyerek optik çarpıtma yapan… ‘Atatürkçülük Taciri’ malum laikçi taş kafalara kapak oldu!” ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: