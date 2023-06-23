Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

İstanbul halkının dertleriyle dertlenmeyi unutan ve CHP Genel Başkanlığı koltuğu derdine düşen Ekrem İmamoğlu'nun belediye yönetimi içler acısı... Her şey çok güzel olacak mottosuyla İBB başkanı olan İmamoğlu İstanbul'da tamamen sınıfta kaldı. Yüz binlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü'ndeki tedirgin edici görüntü gündem oldu! Midye kabukları ve çürümüş demirler şok etkisi yaptı. İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü'nün beton parçaları döküldü, altından midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Tedirgin eden görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İBB ekipleri tarafından gece saatlerinde köprüden karot örneği alındı. D-100 karayolunda deprem riski taşıyan köprülerle ilgili yeni bir adım atılacak mı merak konusu!