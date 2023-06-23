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Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

2023-06-23 21:47:57
Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

İstanbul halkının dertleriyle dertlenmeyi unutan ve CHP Genel Başkanlığı koltuğu derdine düşen Ekrem İmamoğlu'nun belediye yönetimi içler acısı... Her şey çok güzel olacak mottosuyla İBB başkanı olan İmamoğlu İstanbul'da tamamen sınıfta kaldı. Yüz binlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü'ndeki tedirgin edici görüntü gündem oldu! Midye kabukları ve çürümüş demirler şok etkisi yaptı. İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü'nün beton parçaları döküldü, altından midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Tedirgin eden görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İBB ekipleri tarafından gece saatlerinde köprüden karot örneği alındı. D-100 karayolunda deprem riski taşıyan köprülerle ilgili yeni bir adım atılacak mı merak konusu!

#1
Foto - Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

Midye kabukları ve çürümüş demirlerin çıktığı görüntülerle gündeme gelen Maltepe Köprüsü'nde gece saatlerinde D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak çalışma yapıldı. İBB ekipleri gece saatlerinde karot örneği aldı. Köprüden alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından köprünün akıbeti belli olacak.

#2
Foto - Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ AMA... Maltepe Köprüsü'nün dökülen midyeli betonları ve paslı demirleri gündeme gelmişti. Köprüde İBB gece çalışma yaptı. Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı.

#3
Foto - Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı.

#4
Foto - Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları nasıl yapılacak merak edildi.

#5
Foto - Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KÖPRÜLER İÇİN DE... Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

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