Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası
Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması için tarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılıyor. Yeni Orta Vadeli Program'a göre, gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek. Böylece tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımlarının hızlandırılmasıyla gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması, böylece gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması hedefleniyor.