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Ekonomi
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Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

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Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması için tarımsal üretimde maliyeti azaltacak adımlar atılıyor. Yeni Orta Vadeli Program'a göre, gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek. Böylece tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımlarının hızlandırılmasıyla gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması, böylece gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması hedefleniyor.

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Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

2027-2029 yıllarına ilişkin OVP'den derlediği bilgilere göre, son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir şekilde seyrinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

#2
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Bu kapsamda, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alırken söz konusu öncelikler doğrultusunda, dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak.

#3
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını hafifletecek yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık azaltılacak.

#4
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Fiyat istikrarına katkının güçlendirilmesi sağlanarak gıda harcamalarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve özellikle düşük gelirli kesimlerin refahının desteklenmesi hedeflenecek.

#5
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek.

#6
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Fiyat istikrarının desteklenmesi kapsamında, ilgili kurumlarla eş güdüm içinde maliye ve dış ticaret politikaları uygulanmaya devam edecek.

#7
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinin üretiminde arz ve talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak, uygulamada üretim planlaması sürdürülecek.

#8
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Gıda arz güvenliğinin ve tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefiyle veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde, yerli kapasite geliştirilecek. Verimlilik, kaynak etkinliği ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen yenilikçi üretim modelleriyle, tarımsal üretim altyapısı güçlendirilecek.

#9
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak, tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak, tarımsal veri ve istatistik altyapısı için veri toplama ve yönetim standartları geliştirilecek. Tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemi güçlendirilerek, yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi sağlanacak.

#10
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

İklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli ve uluslararası rekabet gücüne sahip bitki çeşitleri ile hayvan genetik materyallerinin geliştirilmesi desteklenecek.

#11
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Gübre, bitki koruma ürünleri, aşı ve benzeri temel tarımsal girdilerde, arz güvenliğini sağlama amacıyla yerli üretim kapasitesi artırılacak.

#12
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması hedefiyle dijitalleşme, yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, üretimin izlenmesi, verim tahmini ile hastalık ve zararlıların erken tespitine yönelik karar destek ve izleme sistemleri geliştirilecek.

#13
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Öte yandan tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacının öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik sözleşmeli üretim modelleri artırılacak.

#14
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Tarımsal üretimde verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi için üretim, işleme ve lojistik altyapısının bütünleşik olarak planlandığı organize tarım bölgeleri yaygınlaştırılacak. Söz konusu bölgelerde, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla, kaynak ve enerji verimliliği desteklenecek.

#15
Foto - Maliyetleri düşürecek adımlar geliyor! Gıda fiyatlarında yeni yol haritası

Ayrıca, tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması amacıyla da toprak sağlığını, su kullanım etkinliğini ve karbon tutumunu artıran onarıcı ve düşük karbonlu üretim modellerinin kullanımına ağırlık verilecek.

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Yorumlar

Vahap

Yapılacak iş bellidir ,1. Naklıyecilere ve çifçiye yakıt desteği ki kısmen var,2. İsraf ve çürümeyi önleme yani bir sebzenin ömrü norml şartlarda bellidir bunu takip edip çürümeden ucuzlatarak tüketiciye ulaşması yani ucuz vermeyip çöpe atılmasını önlemek.Bakın üç harflı marketlerin önündeki çöp kutularına nelerin niçin atıldığını görürsünüz.

Metin Uygun

Tarımda, Hollanda modeline geçilme. Her şey planlı ve programlı. Çiftçi neyi kaça satacağını biliyor.
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