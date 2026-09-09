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Otomotiv
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Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

Küresel otomotiv piyasasında yapılan araştırmaya göre, son 5 yıl içinde en çok değer kaybeden elektrikli otomobiller belli oldu.

#1
Foto - Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

Küresel otomobil piyasasında özellikle elektrikli araçlarda hareketli dönemler yaşanıyor. Sıfır üretimler yeni teknolojik özelliklerle ön plana çıkarken bazı modeller değerini kaybediyor.

#2
Foto - Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

EN HIZLI DEĞER KAYBEDEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR iSeeCars'ın verilerinde yer alan detaylarda en hızlı değer kaybeden 15 araç arasında altı elektrikli araç yer alıyor: Nissan LEAF, Volkswagen ID.4, Tesla Model S, Tesla Model X, Ford Mustang Mach-E ve Tesla Model Y.

#3
Foto - Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

Daha yeni modeller menzil, şarj hızı ve teknoloji açısından iyileştirmeler sunarken, eski elektrikli araçlar ikinci el satışlarında baskıyla karşılaşabilir; ayrıca yeni araç fiyatlarındaki değişiklikler de kullanılmış araçların değerlerini etkileyebilir.

#4
Foto - Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

LÜKS ARAÇLAR LİSTEDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR Dolayısıyla daha yeni bir elektrikli araç, menzil, şarj performansı veya yazılım açısından beş yıllık bir modele göre daha rekabetçi olabilir.

#5
Foto - Fiyatları resmen çakıldı: İşte en çok değer kaybeden 15 elektrikli araç

Lüks araçlar da listede önemli bir yer tutuyor. Land Rover Range Rover, değerinin a,7'sini kaybederek, ortalama 69.856 dolarlık bir düşüşle , gösterilen modeller arasında en büyük dolar kaybını yaşadı. BMW 7 Serisi, INFINITI QX80 ve Range Rover Sport da benzer şekilde ciddi düşüşler kaydetti./ kaynak: tgrthaber.com

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