Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

PLATFORMlardan MALİYE'YE BİLGİ AKIŞI Taşınır ve taşınmaz mallar ile mal ve hizmetlerin alım, satım veya kiralanmasına ilişkin ilanlara aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları belirlenen bilgileri GİB sistemlerine aktaracak. Bildirimlerin kapsamı, biçimi, standardı, zamanı ve yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek. Aktarılabilecek bilgiler arasında hizmetin sunulduğu internet adresleri, gerçek veya tüzel kişilerin kimlik/unvan bilgileri, mükellefiyet durumunun belirlenmesinde kullanılabilecek veriler, satış ve kiralama ilanları ile işlemlerin tarih, tutar ve içerik bilgileri bulunuyor. BANKA, TAPU VE ARAÇ KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILABİLECEK Yeni sistemin en önemli yönlerinden biri de farklı kaynaklardan gelen verilerin birlikte değerlendirilmesine imkan sağlaması. Dijital platformlardaki ilan ve işlem bilgileri ile banka hareketleri, elektronik belge kayıtları, tapu ve araç kayıtları arasındaki uyum incelenebilecek. Böylece düzenli ticari faaliyet yürüttüğü halde kazancını beyan etmeyen veya kayıt dışı işlem yaptığı belirlenen kişilerin tespit edilmesi kolaylaşabilecek. Yeni düzenlemeyle Maliye'nin dijital ekonomideki kayıt dışı faaliyetleri tespit etmek için kullanabileceği veri havuzu önemli ölçüde genişlemiş olacak.