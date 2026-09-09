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Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

Gelir İdaresi Başkanlığı dijital dünyadaki ekonomik faaliyetlere yönelik denetim ağını genişletti. Sosyal medyadan satış yapanlardan ikinci el ilan verenlere, araç ve konut kiralayanlardan internet üzerinden hizmet sunanlara kadar birçok alandaki bilgiler Maliye’ye aktarılabilecek. Ancak her ilan verene otomatik olarak vergi veya ceza uygulanmayacak.

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Foto - Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerinde yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlardan toplanabilecek bilgilerin kapsamını genişletti. 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 595 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sosyal medya satışlarından ikinci el ilanlarına kadar dijital ortamda gerçekleştirilen çok sayıda ekonomik faaliyet daha kapsamlı şekilde takip edilebilecek.

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Foto - Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

SOSYAL MEDYA SATIŞLARI DA TAKİPTE Yeni düzenleme yalnızca klasik e-ticaret sitelerini ilgilendirmiyor. Sosyal medya üzerinden ürün satanlar, ikinci el platformlarında ilan yayımlayanlar, araç veya taşınmaz kiralayanlar ve dijital ortamda hizmet sunanlar da bilgi toplama sisteminin kapsamına girebilecek. Dijital platformlardan elde edilen verilerin banka hareketleri, elektronik faturalar ve diğer belgeler ile tapu, araç kayıtları ve kamu kurumlarındaki bilgilerle karşılaştırılması mümkün olacak.

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Foto - Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

İKİNCİ EL İLAN VERENLER DİKKAT Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri ikinci el satışlar. İnternet üzerinden düzenli biçimde ürün temin ederek satan, sürekli ilan yayımlayan, sipariş alan ve bundan gelir sağlayan kişilerin faaliyetleri ticari nitelik açısından incelenebilecek. Ancak evindeki kullanılmış televizyonu, telefonu, mobilyayı veya başka bir kişisel eşyasını zaman zaman satan vatandaş ile internet üzerinden sürekli ticaret yapan kişi aynı kapsamda değerlendirilmeyecek. Vergilendirme açısından işlemlerin devamlılığı ve ticari niteliği önem taşıyacak.

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Foto - Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

HER İLAN VERENE VERGİ YOK Düzenleme, dijital ortamda ilan veren herkesten vergi alınacağı anlamına gelmiyor. Bir kişinin satış veya kiralama ilanı yayımlaması, söz konusu işlemin gerçekten gerçekleştiğini ve ilandaki bedelin tahsil edildiğini tek başına göstermiyor. Dolayısıyla ilan bilgilerinin GİB'e bildirilmesiyle doğrudan vergi tahakkuk ettirilmesi birbirinden farklı süreçler olacak. Vergisel sonuç ortaya çıkabilmesi için işlemin gerçekleşip gerçekleşmediği, faaliyetin ticari nitelik taşıyıp taşımadığı, sürekliliği ve elde edilen kazancın beyan edilip edilmediği gibi unsurlar değerlendirilecek.

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Foto - Maliye dijital satışların peşinde! Sosyal medya ve ikinci el ilanlarına yakın takip

PLATFORMlardan MALİYE'YE BİLGİ AKIŞI Taşınır ve taşınmaz mallar ile mal ve hizmetlerin alım, satım veya kiralanmasına ilişkin ilanlara aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları belirlenen bilgileri GİB sistemlerine aktaracak. Bildirimlerin kapsamı, biçimi, standardı, zamanı ve yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek. Aktarılabilecek bilgiler arasında hizmetin sunulduğu internet adresleri, gerçek veya tüzel kişilerin kimlik/unvan bilgileri, mükellefiyet durumunun belirlenmesinde kullanılabilecek veriler, satış ve kiralama ilanları ile işlemlerin tarih, tutar ve içerik bilgileri bulunuyor. BANKA, TAPU VE ARAÇ KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILABİLECEK Yeni sistemin en önemli yönlerinden biri de farklı kaynaklardan gelen verilerin birlikte değerlendirilmesine imkan sağlaması. Dijital platformlardaki ilan ve işlem bilgileri ile banka hareketleri, elektronik belge kayıtları, tapu ve araç kayıtları arasındaki uyum incelenebilecek. Böylece düzenli ticari faaliyet yürüttüğü halde kazancını beyan etmeyen veya kayıt dışı işlem yaptığı belirlenen kişilerin tespit edilmesi kolaylaşabilecek. Yeni düzenlemeyle Maliye'nin dijital ekonomideki kayıt dışı faaliyetleri tespit etmek için kullanabileceği veri havuzu önemli ölçüde genişlemiş olacak.

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ikinci el alış verişte ayakta durmaya hayatta kalmaya çalışan ev aile geçimi sağlamak için ikinci iş yapanlara sıra gelinceye kadar vergi affına tabi tuttuğunuz büyük şirketlerden vergi alın yazıktır
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