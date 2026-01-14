AK Parti teşkilatı ayağına götürdü: 121’lik ninenin Erdoğan hayali

Adnan Kurtuluş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1905 doğumlu Al'ı dönem dönem ziyaret ettiklerini ve hayır duasını aldıklarını söyledi. Kurtuluş, aslen Giresunlu olan Saadet Al'ın yaşına göre sağlıklı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere bir talimatı var, İl Başkanımız Davut Gürkan Bey de bu noktada çok hassas davranıyor. Biz de Osmangazi İlçe Teşkilatı olarak, teşkilatımızın yüz aklarını Saadet teyzemiz gibi 100 yaşını aşmış tarihi çınarlarımızı ziyaret ediyoruz. Saadet teyze aslında yaşına göre enerjisi yerinde, kendi kalkabiliyor, yürüyebiliyor. Osmanlı dönemini, padişahlık dönemini görmüş, arkasından Cumhuriyet dönemine erişmiş ve bu dönemleri yaşamış biri."