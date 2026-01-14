Vali, 'Türkiye’nin İlk Yargıtay Binası müze oluyor' diyerek duyurdu!

"ÖĞRENCİLERİN ESKİŞEHİR’İ DAHA İYİ TANIMALARI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ" Vali Aksoy, sözlerinin devamında, "Yine ihale süreci tamamlanıp restorasyon kısmı bittikten sonra, içinin dijital dönüşümüyle ilgili müze haline getirilmesi konusunda da BEBKA'ya müracaatımızı yaptık. İçinin dizaynı yapılarak Eskişehir’de Yargıtay Müzesi hayata geçirilmiş olacak. Eskişehir, tematik müzeler bakımından oldukça zengin bir il ve buna bir de Yargıtay Müzesi'ni ekleyerek, Eskişehir’in Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren Yargıtay’a ev sahipliği yapmış olmasını vurgulaması bakımından oldukça önemlidir. Eskişehir’de 2 hukuk fakültesi vardır; Osmangazi Üniversitemiz ve Anadolu Üniversitemiz hukuk fakülteleri burada eğitim öğretime devam etmektedir. Bu anlamda da öğrencilerimiz için Yargıtay’ın ilk görev yeri olan Eskişehir’i daha iyi tanımaları ve anlamaları bakımından oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu çalışmalar büyük bir hızla devam edecek ve Eskişehir’e Yargıtay Müzesi olarak bundan sonra hizmet vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.