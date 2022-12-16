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Dünya
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Malezya’da toprak kaybı can aldı

2022-12-16 21:14:05
Malezya’da toprak kaybı can aldı

Malezya’da meydana gelen toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.

#2
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında heyelan oluştuğunu bildirdi.

#3
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

#4
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

#5
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#6
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

#7
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

#8
Foto - Malezya’da toprak kaybı can aldı

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