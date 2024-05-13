Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Ana muharebe tanklarının en zayıf noktalarının, zırhlı kalınlığının en az olduğu bölge olması hasebiyle üst kısımları olduğu biliniyor. Bu sebeple Roketsan, geliştirdiği tanksavar füzeler için ‘üsten vuruş’ modu da ekliyor. Hatırlanacağı üzere; Rusya, İsrail, Japonya ve Ermenistan gibi ülkeler, SİHA’lar ve üsten vuruş moduna sahip tanksavar füzelerden korunmak amacıyla tankların üst kısımlarına ‘şemsiye’ formunda eklemeler yapmıştı.