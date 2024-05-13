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Teknoloji-Bilişim
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Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

2024-05-13 03:11:27
Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Roketsan'ın ürettiği KARAOK Tanksavar Füzesi, Malezya için gün sayıyor. İlk teslim tarihi açıklandı.

#1
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Malezya, Roketsan KARAOK Tanksavar Füzesi’nin ilk ihracat müşterisi olarak omuzdan atılan füzeleri 2026 yılından itibaren teslim almaya başlayacak.

#2
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Roketsan, bir süredir KARAOK Omuzdan Atılan Tanksavar Füze Sistemi (MANPATS) için pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor. ABD üretimi Javelin Füzesi’nin muadili olan KARAOK, omuzdan atılabilmesi hasebiyle Türkiye için bir ilk özelliği sahip. Öte yandan NATO üyesi ülkeler arasında da bu tip bir füzenin, ABD’nin ardından Türkiye tarafından geliştirilmiş olması da oldukça önemli.

#3
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Test faaliyetleri başarıyla tamamlanan KARAOK MANPATS’in ilk ihracat müşterisi ile Malezya oldu. İlk etapta 100’den fazla KARAOK Tanksavar Füzesi ile 18 adet Komuta/Fırlatma Ünitesi tedarik edecek Malezya’nın, ilk füzeleri 2026 yılında teslim alması planlanıyor. Öte yandan Roketsan, teslimat öncesinde Malezyalı personele KARAOK MANPATS için eğitim de verecek.

#4
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

KARAOK Omuzdan Atılan Tanksavar Füzesi’nin geliştirme faaliyetleri, bir süredir devam ediyor. Roketsan’ın en kısa menzilli tanksavar füzesi olan KARAOK, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tanksavar füzeleri arasında yer alıyor. ABD üretimi Javelin, KARAOK’un rakibi konumunda yer alıyor.

#5
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Ana muharebe tanklarının en zayıf noktalarının, zırhlı kalınlığının en az olduğu bölge olması hasebiyle üst kısımları olduğu biliniyor. Bu sebeple Roketsan, geliştirdiği tanksavar füzeler için ‘üsten vuruş’ modu da ekliyor. Hatırlanacağı üzere; Rusya, İsrail, Japonya ve Ermenistan gibi ülkeler, SİHA’lar ve üsten vuruş moduna sahip tanksavar füzelerden korunmak amacıyla tankların üst kısımlarına ‘şemsiye’ formunda eklemeler yapmıştı.

#6
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

KARAOK Projesi’nde ilk etapta 1.5 kilometre menzil hedeflense de Roketsan, 2.5 kilometreye ulaşmayı başardı. KARAOK Füzesi TEK-ER tarafından omuzdan atılacağı için ağırlığı da oldukça optimize edildi.

#7
Foto - Malezya, KARAOK füzelerini bekliyor! Tarih netleşti

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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