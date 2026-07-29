İsrail 27 Ekim seçimlerine kitlendi Lanetli kavimde sadece katil değişecek
Soykırımcı Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde kurulacak olası bir hükümet, İsrail'in ne Batı Yaka ne de Gazze'deki politikalarını etkilemeyecek. Katil Netanyahu kaybederse bir diğer katil eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot başbakan olacak. Orta Doğu ve İsrail Analisti Gökhan Batu, İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde şekillenen siyasi tabloyu, olası koalisyon senaryolarını ve adayların seçim stratejilerini AA Analiz için kaleme aldı.