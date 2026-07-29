İsrail 27 Ekim seçimlerine kitlendi Lanetli kavimde sadece katil değişecek

7 Ekim’den sonra "Bay Güvenlik" söylemi çöken Netanyahu’nun ise iki kozu bulunuyor: Bunlardan ilki siyaseti sağ ve sol olarak daha fazla kutuplaştırmak. Son dönemde bu stratejinin hedefindeki isim ise Yashar Partisi lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot oldu. Zira, Likud Partisinin propaganda reklamlarında kendisi, sol bir figür ve Arapları Yahudilere tercih eden bir siyasetçi olarak tasvir ediliyor. Netanyahu, 2021’de Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki koalisyonun kurulmasını sağlayan Ra’am’dan yine destek almanın, 7 Ekim sonrasındaki iç siyasi konjonktürde çok daha güç olduğunun farkında ve muhtemelen propagandasını bu yönde derinleştirecektir. Keza mevcut durumda Netanyahu’nun en önemli şansı, kendi bloku seçimde çoğunluğu elde edemeyecekse de muhalefetin Arap partilerin desteğiyle koalisyonu kuramaması olacaktır. Bunu başarabildiği takdirde Netanyahu hem zaman kazanacak hem de olası yeni bir seçime yine başbakan olarak girmiş olacak. Bu durum 2018 sonrası senaryonun belirli bir oranda tekrarı şeklinde okunabilir. Ancak bu kez karşısında Eisenkot gibi bir stratejistin bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.