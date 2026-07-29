AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış
Batman'da mezarlık ziyaretinde gerçekleştirilen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının yankıları sürerken, gazeteci Hatice Türkan, katliamın perde arkasını anlattı. Türkan, olayın TikTok'ta yapılan bir yorumla başlayan husumetin devamı olduğunu belirterek, taraflar arasında aylarca süren tehdit sürecini ve soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.