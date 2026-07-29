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AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

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AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Batman'da mezarlık ziyaretinde gerçekleştirilen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının yankıları sürerken, gazeteci Hatice Türkan, katliamın perde arkasını anlattı. Türkan, olayın TikTok'ta yapılan bir yorumla başlayan husumetin devamı olduğunu belirterek, taraflar arasında aylarca süren tehdit sürecini ve soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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#1
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Batman'da mezarlık ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili Batman valiliği, olayın Mayıs ayında yaşanan ve kız meselesi kaynaklı olduğunu değerlendiren bir cinayetin devamı niteliğinde olduğunu açıklamıştı. Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan, konuyla ilgili detayları ve olayın perde arkasını anlattı.

#2
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Yaşanan elim olayın aslında 16 Mayıs 2026 tarihinde başladığını belirten Türkan, "Bir kızın TikTok paylaşımına yapılan bir yorum yüzünden Görege ailesi ile Direk ailesi arasında başlayan bir husumet. Yani 2 aydır süren bir husumet. Yapılan bir yorum yüzünden Direk ailesinden T.D. isimli şahıs, Hasan Hüseyin Görege'yi bıçakla yaralıyor ve 2 gün sonra Hasan Hüseyin Görege yoğun bakımda hayatını kaybediyor" diye konuştu.

#3
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Türkan, olayın TikTok'tan yapılan bir yorumla başladığı iddiasının ise sadece gazetecilere verilen bir bilgi olduğunu ve henüz doğrulanmadığını belirterek, "Batman valiliğince de açıklandı. Sadece gazeteciye verilen bilgiye göre 'TikTok'ta yapılan bir paylaşıma yapılan yorum' denildi. Hasan Hüseyin Görege, T.D. isimli şahıs tarafından bıçakla ayağından yaralanıyor ve 2 gün sonra maalesef yaşamını yitiriyor. Bu olaydan sonra Hasan Hüseyin Görege'nin ailesi Direk ailesini tehditvari bir şekilde yani intikam söylemlerinde bulunmaya başlıyor. 'Evinizi terk edin, Batman'ı terk edin yoksa sizden de bir can gidecek' diyor. 2 ay boyunca tehditler devam ediyor. Bu yüzden Direk ailesi hiç evden çıkmıyor 2 ay boyunca. Eve kapanıyor. Diyorlar ki 'siz Batman'ı terk edeceksiniz, biz de sizden bir can alacağız ve biz de sizden bir kan dökeceğiz' diyorlar. Arada tabii ki girişimlerde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Hatice Türkan, iki aileyi barıştırmaya çalışan ailelerin olduğunu ancak barışın bir türlü sağlanamadığını kaydederek şunları söyledi: "Tarihler 26 Temmuz 2026'yı gösterene kadar Direk ailesi ilk defa evden çıkıyor ve mezarlığa gidiyor. Çamlıca mahallesinde bulunan Asrı mezarlığa gidiyor. Bir mezarlık ziyareti yapmak üzere. Burada da Görege'nin ailesinden 4 kişi mezarlığa geliyor. Aslında bir pusu şeklinde biliniyor oraya gelineceği ve orada beklemeye başlıyorlar. Görege ailesi orada beklerken Direk ailesi mezarlığa geliyor ve orada silahlı bir saldırı gerçekleşiyor.

#5
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Direk ailesinden 3 kişi orada yaşamını yitiriyor. Görege ailesinden 2 kişi de ağır yaralı halde hastaneye kaldırılıyor. Orada ölenlerden 3'ü, işte Mehmet Direk, oğlu Adnan Direk ve yeğeni Ebu Bekir Direk yaşamını yitiriyor. Bu arada Mehmet Direk de AK Parti merkez ilçe yönetiminden, Batman'da siyasetçi birisi. Diğer Görege ailesinden 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ve durumları şu anda ciddi yani onlarla ilgili de her an kritik haberler de gelebilir. Hatta an be anda haberler geliyor ama doğrulatamadığımız bilgiler var ölümlerine dair. 2 kişi şu anda göz altında."

#6
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Türkan, Direk ailesinin 2 ay boyunca evden çıkmadığını, 2 ayın sonunda mezarlık ziyareti için çıktıklarında ise planlı bir şekilde silahlı saldırıya uğramalarını ise şöyle anlattı: "Olay pusu şeklinde verildi birçok sayfalarda haberler. Yani demek ki hazırlığı yapılmış, zaten tehdit mesajları gidiyordu. 'Batman'ı terk etsinler. Yoksa biz aynı şekilde saldırıyı yapacağız. Biz de sizden bir can dökeceğiz' diye. Zaten tehlif mesajları ortada duruyorken Direk ailesinin mezarlık ziyaretine gitmesi onlar için aslında bir kan davasının büyümesine yol açıyor. Ve büyümesine neden oluyor. Bu şekilde saldırı gerçekleşiyor."

#7
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Olay gününün atmosferi ile bugün gelinen noktada Batman'daki son durumu anlatan Türkan, "Olay günü biz gerçekten şoka girdik. Yani herkes bir tedirginlik haliyle gazeteciler, ajans muhabirleri mezarlığa koştu. Çok sayıda ambulans ve itfaiye mezarlığa yönlendirilince haber ofisimizde de haber ajansları ve muhabirler akşam saatlerinde hemen mezarlığa koştular. Orada tabii ortalık çok gergindi. Hatta bazı gazeteci arkadaşlarımız da buradan hemen polis araçlarını görünce mezarlığa doğru araçlarla koştular. Orada tabii ortalık çok gergin. Gazeteci arkadaşlara saldırı girişimi de oldu. Görüntü almaları engellenmeye çalışıldı. Yani Batman'da şu anda hala sokakta, kahvehanelerde, iş yerlerinde bu olay konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Hatice Türkan, herkeste bir şok hali olduğunu belirterek, olayı anlatmaya şu sözlerle devam etti: "Bir kan davasının bu şekilde iki ayda bu noktaya gelmiş olması, barışla sonuç almamış olması gerçekten çok büyük üzüntü yarattı. Bir de üstelik şu anda barış sürecinin, barışı konuştuğumuz bir süreçte, toplumsal huzuru konuştuğumuz bir süreçte yaşanan bu olay herkeste bir tedirginlik yarattı."

#9
Foto - AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Soruşturma sürecine ilişkin bilgiler veren Türkan, "Valilik soruşturmayı genişletmiş durumda. Diğer iki kişinin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor. Olası olaylara karşılık, gelişebilecek yeni olaylara karşılık hem Seyitler Mahallesi'nde hem Asli Mezarlık çevresinde, Çamlıca Mahallesi'nde polis geniş çaplı hem önlemler hem soruşturmalar yürütüyor" dedi.

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