AK Partili isim ve akrabaları mezarlıkta pusuyla öldürülmüştü! Batman’daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Her şey bu yorumla başlamış

Türkan, olayın TikTok'tan yapılan bir yorumla başladığı iddiasının ise sadece gazetecilere verilen bir bilgi olduğunu ve henüz doğrulanmadığını belirterek, "Batman valiliğince de açıklandı. Sadece gazeteciye verilen bilgiye göre 'TikTok'ta yapılan bir paylaşıma yapılan yorum' denildi. Hasan Hüseyin Görege, T.D. isimli şahıs tarafından bıçakla ayağından yaralanıyor ve 2 gün sonra maalesef yaşamını yitiriyor. Bu olaydan sonra Hasan Hüseyin Görege'nin ailesi Direk ailesini tehditvari bir şekilde yani intikam söylemlerinde bulunmaya başlıyor. 'Evinizi terk edin, Batman'ı terk edin yoksa sizden de bir can gidecek' diyor. 2 ay boyunca tehditler devam ediyor. Bu yüzden Direk ailesi hiç evden çıkmıyor 2 ay boyunca. Eve kapanıyor. Diyorlar ki 'siz Batman'ı terk edeceksiniz, biz de sizden bir can alacağız ve biz de sizden bir kan dökeceğiz' diyorlar. Arada tabii ki girişimlerde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.