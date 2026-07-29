Muhittin Böcek’e “baba” diyordu! Lüks otel odasından cezaevine: Milletin parasıyla keyif çatan CHP’li yönetici hapsi boyladı
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Marmaris'te tatil yaparken gözaltına alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sosyal medyada "baba" diye hitap etmesiyle tanınan Güney'in çalıştığı Gençlik Merkezi'ndeki tüm bilgisayar ve belgelere de el konuldu.