Görenler hayran kalıyor! 13 yaşında öğrendi, 28 yıl sonra tezgaha döndü

Emekliliğinin ardından ustalarından öğrendiği sanatı yeniden yaşatmak için tezgâhının başına geçen Kırküzer, bugün Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilen atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip olan Kırküzer, Erzurum'da geleneksel ahşap oymacılığı alanındaki sayılı ustalar arasında yer alıyor. Kırküzer, ceviz, ıhlamur ve kestane başta olmak üzere farklı ağaç türlerini ince el işçiliğiyle işleyerek ayet-i kerimeler, hat yazıları, hayvan figürleri, doğa temalı kabartmalar ve üç boyutlu ahşap tablolar hazırlıyor. Tamamı el emeğiyle ortaya çıkan eserler, sanatsal yönüyle büyük beğeni topluyor.