Görenler hayran kalıyor! 13 yaşında öğrendi, 28 yıl sonra tezgaha döndü

Ahşap oyma sanatına çocuk yaşlarda başladığını belirten Yavuz Kırküzer, "Bu sanata 13 yaşında çırak olarak başladım. 13 yaşımdan 24 yaşıma kadar aralıksız geleneksel ahşap oymacılığı yaptım. O dönem çeyiz sandıkları, cami ürünleri, villa kapıları ve dönemin mobilya anlayışına uygun birçok eser ürettik. Daha sonra bu işlerin azalmasıyla birlikte geleneksel ahşap oymacılığını bırakarak bir kamu kurumunda 28 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra ise ustalarımızdan bize emanet kalan bu sanatı yaşatmak için yeniden başladım. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı unvanına sahibim. Erzurum'da bu alanda çalışan tek geleneksel ahşap oymacılığı ustasıyım. Şehrimizde bu sanatı bilen 2-3 kişiden biriyiz ve ustalarımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz" dedi.