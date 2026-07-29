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Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

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Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi konusunda bir ülkeye daha onay verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti.

#2
Foto - Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

Zelenskiy, Fox News yayınında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi, soruları yanıtladı. İki liderin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri üretim lisanslarının verilmesi konusunu görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, "Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var." dedi.

#3
Foto - Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile dün Beyaz Saray'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini aktardı.

#4
Foto - Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

Ortak üretim olanaklarını görüşmek üzere önde gelen ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Umarım ortak üretim yapacağız." diye konuştu.

#5
Foto - Trump’ın izin verdiği ortaya çıktı: Bir ülke daha Patriot üretecek

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti. Zelenskiy ile Trump, dün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.

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