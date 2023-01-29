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Türkiye
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Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

2023-01-29 12:00:46
Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Foto - Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Ekipler, kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak üzere Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan'da kar küreme ve yol açma çalışması yapıyor.

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Foto - Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Arapgir ilçe merkezinde ise ağaçlarda biriken kar nedeniyle bazı dallar kırıldı. İlçede kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi, dağıtım şirketi tarafından giderildi.

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