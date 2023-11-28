2023-11-28 15:17:33 Malatya'da sonbahar güzelliği
Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilyurt ilçesinde güz renkleri hakim oldu.
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Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilyurt ilçesinde güz renkleri hakim oldu.
Sonbaharda ağaçların sararmasıyla Yeşilyurt'ta güzel görüntüler oluştu.
Bostanbaşı ve Şentepe mahalleleri ile Beylerderesi civarında kayısı bahçeleri ve kavak ağaçlarının sararmış görüntüsü görsel şölen sundu.
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