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Yaşam
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Malatya'da sonbahar güzelliği

2023-11-28 15:17:33
Malatya'da sonbahar güzelliği

Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilyurt ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

#1
Foto - Malatya'da sonbahar güzelliği

Sonbaharda ağaçların sararmasıyla Yeşilyurt'ta güzel görüntüler oluştu.

#2
Foto - Malatya'da sonbahar güzelliği

Bostanbaşı ve Şentepe mahalleleri ile Beylerderesi civarında kayısı bahçeleri ve kavak ağaçlarının sararmış görüntüsü görsel şölen sundu.

#3
Foto - Malatya'da sonbahar güzelliği

#4
Foto - Malatya'da sonbahar güzelliği

#5
Foto - Malatya'da sonbahar güzelliği

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