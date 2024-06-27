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Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

2024-06-27 21:58:11
Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

Malatya'da kayısı hasadı başladı. Kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığı kentte işçi bulmakta zorlanılıyor.

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Foto - Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

Yeni dönem kayısı hasadının başladığı Malatya'da üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda hasat başlarken üreticiler işçi bulmakta zorlanıyor. 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığı kentte 6 Şubat 2023 depremleri sonrası verilen göçün hasat dönemini olumsuz etkilediğini belirten üreticiler ürünlerinin tarlada heba olmasından endişe ediyor.

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Foto - Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

Kayısıda yeni dönem hasat sürecinin bir süre önce başladığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısıda hasat dönemimiz başladı hummalı bir çalışma var. Toplanan ürünler çeşitli başlıklarda değerlendirilmek üzere tasnif edilirken, geçtiğimiz günlerde Vali beyin başkanlığında toplanan komisyon tarafından 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı. Açıklanan rekolteye bakıldığında son üç yılın en önemli hasadını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan yaş diğer taraftan kuru kayısı ihraçlarını devam ettirerek inşallah ekonomik anlamda hem Malatya'mıza hem de ülkemize önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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Foto - Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentte yaşanan bir miktar göçün kayısıda ki hasat sürecine de olumsuz yansıdığını kaydeden Özcan, ”Hasat döneminde yaşadığımız en önemli problemlerin başında işçi konusu geliyor ciddi anlamda insan iş gücüne ihtiyacımız var. Malum depremler sonrası Malatya önemli bir göç vermek zorunda kaldı. Bu göçle beraber de insan iş gücü kaybımız da gittikçe arttı.

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Foto - Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

Hasat dönemini yaşadığımız bu günlerde ciddi anlamda insan iş gücü ihtiyacımız var. Bu hususta geçtiğimiz yıllarda çevre illerde kentimize gelerek hasat sürecine katkı veren mevsimlik tarım işçilerini bu dönemde de bekliyoruz. Kayısı çok hassas bir meyve olgunlaşma süreci çok hızlı gelişiyor dolayısıyla 45 günlük bir hasat sürecimiz var bu süre içerisinde 8,5 milyon ağaçtaki ürünü dalından indirmek zorundayız” diye konuştu.

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