Malatya'da iş var çalışacak kimse yok

Kayısıda yeni dönem hasat sürecinin bir süre önce başladığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Kayısıda hasat dönemimiz başladı hummalı bir çalışma var. Toplanan ürünler çeşitli başlıklarda değerlendirilmek üzere tasnif edilirken, geçtiğimiz günlerde Vali beyin başkanlığında toplanan komisyon tarafından 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı. Açıklanan rekolteye bakıldığında son üç yılın en önemli hasadını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan yaş diğer taraftan kuru kayısı ihraçlarını devam ettirerek inşallah ekonomik anlamda hem Malatya'mıza hem de ülkemize önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.