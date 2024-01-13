2024-01-13 22:04:53 Malang Sarr İstanbul'a geliyor
İngiliz takımı Chelsea'den ayrılacak olan Malang Sarr'ın yeni durağı Süper Lig oluyor.
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İngiliz takımı Chelsea'den ayrılacak olan Malang Sarr'ın yeni durağı Süper Lig oluyor.
Süper Lig'de transfer yarışı kızıştı. Ligin dev kulüpleri, kadrosuna yapacakları takviyeler adına çalışmalarını hızlandırdı.
Bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve Fernando Santos ile yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Bailly sonrası yeni stoperini buldu. Beşiktaş, Chelsea forması giyen Malang Sarr için 4 koldan harekete geçmiş durumda.
Monaco macerasının ardından Chelsea'ye geri dönen Malang Sarr, İngiliz ekibinde formasından uzak kaldı. Chelsea'de stoper rotasyonuna dahil olamayan 24 yaşındaki Fransız, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak. Beşiktaş cephesi ise oyuncu cephesiyle ilk teması kurdu. Malang Sarr'ın Beşiktaş'a olumlu baktığı öğrenildi. Ancak İngilizler, transfer sürecine dahil olan Napoli'nin işleri karıştırdığını ifade etti.
Fransız savunmacı, henüz Napoli'nin teklifine evet demiş değil. Beşiktaş cephesi ise oyuncuyu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak. Siyah beyazlı kulübün Chelsea'ye bu transfer için oldukça düşük bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Kaynak: www.aksam.com.tr
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