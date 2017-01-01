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Makedonya Cumhurbaşkanı Bursa'da

  • Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, eşi Maja İvano ile birlikte Bursa'nın İznik ilçesinde tarihî mekânları gezdi.

  • İvanov'u İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, İl Kültür Müdürü Ahmet Gedik, Ayasofya Camii önünde karşıladı. Misafir cumhurbaşkanı, maiyetiyle birlikte ilk ziyaretini Ayasofya’ya yaptı.

  • Cumhurbaşkanına rehberlik eden Ayasofya Camii imamı Mahmut Şahin, tarihî yapının Orhan Gazi'nin 1331 yılında İznik'i fethetmesi ile birlikte Orhan Camii’nin camiye çevrildiğini söyledi.

  • 1920'li yıllardan itibaren müze olduğunu belirten Şahin, 2011 yılında yeniden ibadete açıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı İvanov, ziyaret sonrası çıkışta bir sürpriz ile karşılaştı. Bir grup ilkokul öğrencisi İvanov'un etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundu. Öğrenciler, İvanov ile bol bol öz çekim yaptı.

  • Heyet ardından Roma Tiyatrosu’na geçti. Burada Belediye Başkanı Osman Sargın, Cumhurbaşkanı Ivanov'a üzerinde karanfil desenleri olan İznik çinisi hediye etti.

  • Son olarak Çini Eğitim ve Öğretim Vakfı'nı da ziyaret eden cumhurbaşkanı, çininin nasıl yapıldığına şahit oldu. Eline fırça alan İvanov, eşi Maja'nın çini karoya resmini çizerek imzaladı. Heyet daha sonra İznik'ten İstanbul'a hareket etti.

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