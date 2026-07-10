Yatırımcılar üzgün! Altında düşüş sürüyor

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 623 bin 836,58 lira, işlem miktarı ise 335,99 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 280 milyon 411 bin 44,19 lira olarak gerçekleşti.