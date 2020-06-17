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Hayat-Aktüel
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Mahmud Efendi’nin durumu nasıl? İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu için dua talebi

2020-06-17 16:12:26
Mahmud Efendi’nin durumu nasıl? İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu için dua talebi

Allah dostlarından olan ve Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Şeyhi Mahmud Efendi’nin (Ustaosmanoğlu) hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İsmailağa Şeyhi Efendi Hazretleri daha önce de eskiye dayalı rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi görmüştü. Peki Mahmud Efendi’nin durumu nasıl? Mahmud Ustaosmanoğlu’nun rahatsızlığı ne? İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu için kim dua talebinde bulundu? İşte detaylar.

#1
Foto - Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca tarafından açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca tarafından açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

#2
Foto - Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin son durumu Efendi Hazretlerinin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu yaptı.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin son durumu Efendi Hazretlerinin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu yaptı.

#3
Foto - Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ihvanlardan ve Mahmud Efendi’nin sevenlerinden dua talebinde bulundu. Mahmud Efendi Hazretlerini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, İsmailağa Şeyhi Efendi Hazretleri için

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ihvanlardan ve Mahmud Efendi’nin sevenlerinden dua talebinde bulundu. Mahmud Efendi Hazretlerini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, İsmailağa Şeyhi Efendi Hazretleri için "Efendi Hazretlerimizin sıhhati için iki rekat hacet namazı kılalım, akabinde dua edelim.

#4
Foto - Gerçekten Şeyh Efendinin bugünlerde buna çok ihtiyacı var. Onun bizim üzerimizde çok hakları, hukukları var. Bizim yapmamız gereken biz ne yapabiliriz ki demiyoruz.

Gerçekten Şeyh Efendinin bugünlerde buna çok ihtiyacı var. Onun bizim üzerimizde çok hakları, hukukları var. Bizim yapmamız gereken biz ne yapabiliriz ki demiyoruz.

#5
Foto - Yapacağımız şey Şeyh Efendininin rızası için Allah’a yönelerek iki rekat hacet namazı kılmaktır ve sonrasında Cenabı Allah’tan Şeyh Efendinin sıhhat ve selameti için afiyet talep talep etmektir.

Yapacağımız şey Şeyh Efendininin rızası için Allah’a yönelerek iki rekat hacet namazı kılmaktır ve sonrasında Cenabı Allah’tan Şeyh Efendinin sıhhat ve selameti için afiyet talep talep etmektir.

#6
Foto - Ey İhavan! Bugün bize düşecek olan vazife Vallahi Billahi budur. Lütfen teşekkür mahiyetinde bunu yapın. Kendiniz yapın. Çocuklarınıza, eşlerinize, hanımlarınıza, anne babanıza bunu tavsiye edin. Talebelerinize bunu tavsiye edin. Verecek olan Cenabı Allah’tır. Alacak olan odur. Ondan başka isteyeceğimiz kapı yok. Allah dilerse ikram eder. “ çağrısında bulundu.

Ey İhavan! Bugün bize düşecek olan vazife Vallahi Billahi budur. Lütfen teşekkür mahiyetinde bunu yapın. Kendiniz yapın. Çocuklarınıza, eşlerinize, hanımlarınıza, anne babanıza bunu tavsiye edin. Talebelerinize bunu tavsiye edin. Verecek olan Cenabı Allah’tır. Alacak olan odur. Ondan başka isteyeceğimiz kapı yok. Allah dilerse ikram eder. “ çağrısında bulundu.

#7
Foto - Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü hastanede tedavi altına alınmıştı. Müceddid Mahmud Efendi Vakfı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü hastanede tedavi altına alınmıştı. Müceddid Mahmud Efendi Vakfı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

#8
Foto -

"Efendi Hazretlerimiz, kendisinde bulunan eskiye dayalı rahatsızlıklarından sebep hastanede olduğu doğrudur. Fakat gereksiz paylaşımlar yaparak insanları telaşa sürüklemek doğru değildir. Dua etmek en iyi ve doğru yoldur."

#9
Foto - Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ise dedesinin koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlanmıştı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ise dedesinin koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlanmıştı.

#10
Foto - Hayati bir durumun olmadığını ifade eden torun Ustaosmanoğlu,

Hayati bir durumun olmadığını ifade eden torun Ustaosmanoğlu, "Efendi Hazretleri daha önce kısmı enfeksiyon tedavisi için bulunduğu hastaneden virüs bulaşır sebebiyle evine geçiş yapmış ancak tekrardan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye intikal ederek yarım kalan tedavisine başlanmıştır" demişti.

#11
Foto -

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