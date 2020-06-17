2020-06-17 16:12:26 Mahmud Efendi’nin durumu nasıl? İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu için dua talebi
Allah dostlarından olan ve Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Şeyhi Mahmud Efendi’nin (Ustaosmanoğlu) hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İsmailağa Şeyhi Efendi Hazretleri daha önce de eskiye dayalı rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi görmüştü. Peki Mahmud Efendi’nin durumu nasıl? Mahmud Ustaosmanoğlu’nun rahatsızlığı ne? İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu için kim dua talebinde bulundu? İşte detaylar.