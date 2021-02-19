"Mahide nine"nin ördüğü atkılar Şırnak'taki askerleri ısıtacak

Uyanık mektubunda, "Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm. Mehmetçiklerim, siz bu vatanın en kıymetlilerisiniz. Sizlerin sayesinde bu güzel vatanda huzurla oturuyoruz. Allah sizleri her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Benim babam, seferberlik ilan edildiği zaman 16 yaşında askere alınıyor. 12 yıl Medine'de mukaddes beldede askerlik yapmış bir babanın kızıyım. Çok kıymetli yavrularım; hepinizi muhabbetle kucaklıyor, Allaha emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.