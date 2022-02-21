  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Mahalle sakinlerini korkutan olay

2022-02-21 15:05:42
Mahalle sakinlerini korkutan olay

Sultangazi'de bir aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı çevredeki esnaf kovalarla su taşıyarak söndürdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Ogün Satıcı isimli vatandaşa ait 42 AIS 723 plakalı park halindeki aracın motor kısmından henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Ogün Satıcı isimli vatandaşa ait 42 AIS 723 plakalı park halindeki aracın motor kısmından henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Bir süre sonra alev almaya başlayan aracı söndürmek için çevredeki esnaf kova ile taşıdıkları su ve işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Esnaf ve araç sahibinin panik halindeki koşturdukları o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bir süre sonra alev almaya başlayan aracı söndürmek için çevredeki esnaf kova ile taşıdıkları su ve işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Esnaf ve araç sahibinin panik halindeki koşturdukları o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

#3
Foto - Motor kısmı yanan araçta büyük çapta hasar görürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Motor kısmı yanan araçta büyük çapta hasar görürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

#4
Foto - Yaşanan olay anı anlatan lokanta sahibi Ramazan Yılmaz, ''Araç park halinde idi ben aracımı buraya park edecektim dükkanımın önüydü araba çalışmıyor dedi ileriye çektim ve dükkana girdim iki dakika sonra alev aldı hemen kovaları getirip söndürdük ben kendim müdahale ettim

Yaşanan olay anı anlatan lokanta sahibi Ramazan Yılmaz, ''Araç park halinde idi ben aracımı buraya park edecektim dükkanımın önüydü araba çalışmıyor dedi ileriye çektim ve dükkana girdim iki dakika sonra alev aldı hemen kovaları getirip söndürdük ben kendim müdahale ettim" dedi. Yasin Yılmaz ise, "Abi geri geri geliyordu dumanlar çıktı bizden yardım istedi bizde yangın tüplerini getirdik en az 10 kova su taşıdık kurtara bildiğimiz kadar kurtardık ama motor gitti itfaiyede anca geldi. 5 çalışanımız ile birlikte yardımcı olduk ama motor yine de yandı kurtaramadık yangının çıkış sebebinin kontaktan olduğunu söyledi" dedi.

Altın tahminleri tutan Mert Başaran bu kez ezber bozan uyarıyı yaptı: 1 ay yapmayın görün bakın ne olacak
Ekonomi

Altın tahminleri tutan Mert Başaran bu kez ezber bozan uyarıyı yaptı: 1 ay yapmayın görün bakın ne olacak

Altın ve dolar konusundaki önemli tahminleri ile tanınan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi...
Rus devlet televizyonunda büyük skandal! Erdoğan da listede yer aldı
Dünya

Rus devlet televizyonunda büyük skandal! Erdoğan da listede yer aldı

Rus devlet televizyonu, Ukrayna ile savaşın kimlere faydalı olacağı yönünde bir haber hazırladı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ..
Financial Times Türkiye için Suudi Arabistan gelişmesini duyurdu: Yakında...
Dünya

Financial Times Türkiye için Suudi Arabistan gelişmesini duyurdu: Yakında...

Financial Times yazarı David Gardner, Ortadoğu'daki son gelişmeleri kaleme alarak "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Birleşik Arap Emir..
Bankamatik memuru Tezcan Candan 3.7 milyonu cebe indirdi
Gündem

Bankamatik memuru Tezcan Candan 3.7 milyonu cebe indirdi

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın bankamatik memuru olduğu ..
Dindar geçinen Gelecek Partili İbrahim Turhan'dan skandal istek: İnşallah düşmez
Gündem

Dindar geçinen Gelecek Partili İbrahim Turhan'dan skandal istek: İnşallah düşmez

Habertürk'te ekonominin konuşulduğu program Gelecek Partisi'nin borazanlığına dönüştü. Prof. Dr. İbrahim Turhan, '2023 Haziran'da enflasyon ..
Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?
Spor

Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler sergilediği futbolla dikkat çekti. Peki, Arda Güler kaç yaşında?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay