Mahalle sakinlerini korkutan olay

Yaşanan olay anı anlatan lokanta sahibi Ramazan Yılmaz, ''Araç park halinde idi ben aracımı buraya park edecektim dükkanımın önüydü araba çalışmıyor dedi ileriye çektim ve dükkana girdim iki dakika sonra alev aldı hemen kovaları getirip söndürdük ben kendim müdahale ettim" dedi. Yasin Yılmaz ise, "Abi geri geri geliyordu dumanlar çıktı bizden yardım istedi bizde yangın tüplerini getirdik en az 10 kova su taşıdık kurtara bildiğimiz kadar kurtardık ama motor gitti itfaiyede anca geldi. 5 çalışanımız ile birlikte yardımcı olduk ama motor yine de yandı kurtaramadık yangının çıkış sebebinin kontaktan olduğunu söyledi" dedi.