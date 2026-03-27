Mahalle açık hava sanat galerisine döndü
Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, dış cephelerine ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Toroslar Belediyesi tarafından 2017'de başlatılan "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki boyası dökülmüş, dış cephesi yıpranmış binalarda çalışma başlatıldı.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Çalışma kapsamında ressam Nazife Bilgin Hazar, belirlenen binalara Halil Paşa, İbrahim Çallı, Vincent van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal, Salvador Dali,

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Frida Kahlo, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Johannes Vermeer ve Paula Rego gibi ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonlarını çizdi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Başta Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun", Vincent van Gogh'un portresi ile "Yıldızlı Gece" ve

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" eserlerinin yer aldığı çalışmaları binalara resmeden Hazar, çok sayıda yapının kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Hazar'ın çalışmalarıyla rengarenk görüntüye kavuşan mahalledeki binalar, adeta kentin simgesi haline geldi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Mahallelerdeki "resimli binalar", burada yaşayanların yanı sıra kente gelenlere görsel güzellik sunuyor.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, projenin halkı sanatla buluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Büyük emek vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirten Hazar, "Burası açık hava sanat müzesi gibi oldu. Binalar yan yana olduğu için giderken sanki müzede geziyor gibisiniz.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Çok ses getiren bir proje oldu. Hala sosyal medyada görsel önüme düşüyor. Bu gerçekten doğru bir projeydi." diye konuştu.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Hazar, binaların dış cephesinde yapılan çalışmayla mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarının ilk dönemlerdeki gibi beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Hazar, şöyle konuştu:

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

"Bu çalışmaları görmek için yurt içinden buraya gelenler oldu. Hala da gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu durum beni mutlu ediyor.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Bu yapılan çalışmalar Mersin'in simgesi haline geldi. 9 yıldır hala ses getiriyor." Güneykent Mahallesi sakinlerinden Süleyman Sabah da güzel bir mahallede ikamet ettiklerini belirtti.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Binaların rengarenk olmasının güzel bir şey olduğunu anlatan Sabah, "Projeden memnunuz, diğer taraflara da yapılırsa daha güzel olur. Vatandaşlar gelsin görsün. Mersin'imizin her tarafı böyle olsun." dedi.

Foto - Mahalle açık hava sanat galerisine döndü

Osman Sarmalı da dış cephelerinde ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı mahallelerindeki binaların Mersin'in simgesi haline geldiğini kaydetti.

