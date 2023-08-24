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Gıda
25
Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

2023-08-24 08:15:33
Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Magnezyum, vücutta önemli bir mineraldir ve kas fonksiyonu, sinir iletimi, enerji üretimi gibi birçok süreçte kritik bir rol oynar. Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk, kemik zayıflığı gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan, yeterli magnezyum alımı kalp sağlığını destekler, diyabet riskini azaltır, sinirsel sağlığı iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle, dengeli bir diyetle magnezyum alımına dikkat etmek önemlidir.

#1
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Bu kabuksuz tohumlar yeşil, düz ve ovaldir. 28 gram (g), kabuksuz kabak çekirdeği yaklaşık 160 kaloriye sahiptir ve bunların çoğu yağ ve proteinden oluşur.

#2
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Ayrıca 28 gramlık bir porsiyon aşağıdaki besin maddelerini içerir:

#3
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Karbonhidrat: 3 gr Protein: 8,6 gr Yağ: 14 gr Lif: 1,7 gr Manganez: Günlük Değerin (GD) V'sı Bakır: GD'nin B'si Magnezyum: GD'nin @'ı Fosfor: GD'nin ('i Çinko: GD'nin 'si Demir: GD'nin 'ü Kabak çekirdeği yukarıda sıralanan besinlerin yanı sıra bazı antioksidanlar ve az miktarda potasyum, riboflavin ve folat da içerir.

#4
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Kabak çekirdeği flavonoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca az miktarda E vitamini ve karotenoid içerirler.

#5
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Antioksidanlar iltihabı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin besinler tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.

#6
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Kabak çekirdeğindeki yüksek düzeydeki antioksidanların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir.

#7
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Daha eski bir çalışmada kabak çekirdeği yağı, artritli farelerde yan etki olmaksızın inflamasyonu azaltırken, antiinflamatuar ilaç verilen hayvanlarda olumsuz etkiler görüldü.

#8
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

KANSER RİSKİNİ AZALTIR Bazı araştırmalar kabak çekirdeğinin kanser gelişimine karşı korunmaya yardımcı olabilecek bitki bileşikleri içerebileceğini öne sürüyor.

#9
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Aslında, 2012 yılında yapılan bir gözlemsel çalışma, kabak çekirdeği yemenin menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

#10
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Diğer eski çalışmalar da kabak çekirdeğindeki kanserin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca bir test tüpü çalışması, kabak çekirdeği ekstraktının kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatma potansiyeline sahip olduğunu buldu.

#11
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

MAGNEZYUM AÇISINDAN ÇOK YÜKSEKTİR Kabak çekirdeği, çoğu kişinin beslenmesinde sıklıkla eksik olan bir mineral olan magnezyumun en iyi doğal kaynaklarından biridir. Yetişkinlerin yaklaşık H'i önerilen günlük miktarın altında magnezyum alımına sahiptir.

#12
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Vücudunuzdaki 600'den fazla kimyasal reaksiyon için magnezyum gereklidir. Yeterli magnezyum seviyeleri de aşağıdakiler için önemlidir:

#13
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Vücudunuzdaki 600'den fazla kimyasal reaksiyon için magnezyum gereklidir. Yeterli magnezyum seviyeleri de aşağıdakiler için önemlidir:

#14
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR Kabak çekirdeği iyi bir antioksidan, magnezyum, çinko ve doymamış yağ kaynağıdır ve bunların tümü kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. İnsan ve hayvan çalışmaları ayrıca kabak çekirdeği yağının kalp hastalığı için iki önemli risk faktörü olan kan basıncını ve kolesterol düzeylerini azaltabileceğini göstermiştir.

#15
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

35 kişi üzerinde yapılan 12 haftalık bir çalışma, kabak çekirdeği yağı takviyelerinin diyastolik kan basıncını zzalttığını ve HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırdığını buldu...

#16
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Diğer araştırmalar, balkabağının vücudunuzdaki nitrik oksit üretimini artırma yeteneğinin, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden sorumlu olabileceğini öne sürüyor. Nitrik oksit kan damarlarını genişletmeye, kan akışını iyileştirmeye ve arterlerinizdeki plak büyümesi riskini azaltmaya yardımcı olur.

#17
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLER Bazı çalışmalar kabak, kabak çekirdeği, kabak çekirdeği tozu ve kabak suyunun kan şekerini azaltabileceğini göstermiştir.

#18
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Sağlıklı yetişkinlerde yapılan bir araştırma, 65 g kabak çekirdeği içeren öğünler tüketenlerin, yüksek karbonhidratlı bir öğünden sonra kan şekeri seviyelerinin daha düşük olduğunu buldu.

#19
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

İlginçtir ki kabak çekirdeğinin yüksek magnezyum içeriği diyabet üzerindeki olumlu etkisinden sorumlu olabilir.

#20
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Büyük bir gözlemsel çalışma, en yüksek miktarda magnezyum tüketen kişilerin, 28 yıllık bir süre boyunca en düşük miktarda magnezyum tüketenlere kıyasla tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha düşük olduğunu buldu.

#21
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

LİF BAKIMINDAN OLDUKÇA YÜKSEKTİR Kabak çekirdeği harika bir diyet lifi kaynağıdır. Aslında kabuklu tohumlar, 28 gramlık tek bir porsiyonda 1,7 gram lif sağlar. Lif oranı yüksek bir diyet sindirim sağlığını iyileştirebilir.

#22
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Ayrıca yüksek lifli diyetler, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve obezite riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

#23
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

UYKUYA DALMANIZI KOLAYLAŞTIRIR Uyumakta güçlük çekiyorsanız yatmadan önce biraz kabak çekirdeği yemek isteyebilirsiniz. Kabak çekirdeği, uykuyu desteklemeye yardımcı olabilecek bir amino asit olan doğal bir triptofan kaynağıdır. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde en az 1 gram triptofan tüketmenin uykuyu iyileştirdiği düşünülüyor. Ancak gerekli miktarda triptofanı elde etmek için yaklaşık 170 g kabak çekirdeği yemeniz gerektiğini unutmayın.

#24
Foto - Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Kabak çekirdeği aynı zamanda mükemmel bir magnezyum kaynağıdır. Bazı gözlemsel çalışmalara göre yeterli magnezyum seviyeleri daha iyi uykuyla da ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmalar ise magnezyum takviyesi almanın uyku kalitesini artırabildiğini ve uykusuzluğa sahip yaşlı yetişkinlerde uykuya dalmak için gereken süreyi azaltabildiğini bulmuştur.

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