Magnezyumun zengini o besin! Kasları adeta çelik gibi yapıyor…

Magnezyum, vücutta önemli bir mineraldir ve kas fonksiyonu, sinir iletimi, enerji üretimi gibi birçok süreçte kritik bir rol oynar. Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk, kemik zayıflığı gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan, yeterli magnezyum alımı kalp sağlığını destekler, diyabet riskini azaltır, sinirsel sağlığı iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle, dengeli bir diyetle magnezyum alımına dikkat etmek önemlidir.