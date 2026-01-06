  • İSTANBUL
Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor
Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Birçok ülke petrol, doğalgaz ve altın sondaj faaliyetlerini sürdürürken önemli bir keşif haberi geldi. Son 70 yılın en büyük keşfine imza atıldı.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Fildişi Sahili'nin kuzeydoğusunda yer alan Doropo kasabasında keşfedilen yeni altın yatağı, dünyanın en büyük rezervleri arasına girdi. Yapılan hesaplamalara göre sahada 100 tonun üzerinde altın bulunuyor.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Araştırma, Rennes Üniversitesi'nden jeolog Ziandjêdé Hervé Siagné tarafından yürütüldü. Çalışmada hava ölçümleri ve uydu görüntüleri kullanıldı.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Fildişi Sahili'nin kuzeyinde altın taşıyan jeolojik yapılar tespit ediltikten sonra Doropo'nun, Batı Afrika'daki altın açısından zengin yeşil taş kuşağı içinde yer aldığı netleşti.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Madeni işletecek olan Resolute Mining, Doropo'da inşa sürecine 2026'nın başında başlamayı planlıyor. İnşaatın yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. Projenin toplam yatırım tutarı 300 milyar CFA frangını, yani yaklaşık 500 milyon doları buluyor. Madenin en az 20 yıl boyunca faaliyette kalması öngörülüyor.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Doropo tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 bin onsun üzerinde altın üretecek. Söz konusu üretimle birlikte, Fildişi Sahili'ni Afrika'daki en güçlü altın üreticilerinden biri haline getirecek. Uzmanlar, tek başına bu madenin ülkenin madencilik dengesini değiştireceği görüşünde.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Doropo, Koné ve Tanda gibi büyük projelerle aynı ligde yer alıyor. Her biri 100 tonun üzerinde rezerv barındıran bu sahalar, Batı Afrika'yı küresel altın haritasında üst sıralara taşıyor. Ülkede altın üretimi 2015'te 24 ton seviyesindeyken 2023'te 51 tona yükseldi. Fildişi Sahili'nin toplam potansiyelini yaklaşık 600 ton olduğu hesaplandı. Lafigué ve Koné gibi sahalarla birlikte yıllık 100 ton hedefi masada duruyor.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Doropo madeninin doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye iş sağlaması bekleniyor. Hizmet ve tedarik zinciriyle birlikte bu sayı 10 bine yaklaşıyor. Proje, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Bounkani'de ekonomik dengeleri değiştirecek. Büyük ölçekli madencilikle birlikte asfalt yollar, elektrik hatları ve yeni kamu binaları planlanıyor. Doropo'da hastane ve okul projeleri de yerel yöneticilerin gündeminde. Vergi gelirlerinin milyarlarca CFA frangına ulaşması bekleniyor. Açık ocaklardan oluşacak maden kompleksi, su kullanımı ve atık yönetimi açısından sıkı denetim altında tutulacak.

Foto - Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Sondaj çalışmaları henüz tüm sahayı kapsamadığı açıklandı. Doropo'da toplam 4,4 milyon ons altın bulunduğunu hesaplıyor. Yeni hedef alanlarda yapılan testler, rezervin daha da büyüyebileceğine dair soru işaretleri arttı. Tahminler gerçekleşirse, Fildişi Sahili 2030 yılına kadar yılda 100 ton altın üreten ülkeler arasına girecek. Doropo'nun başarısı, ülkenin yeraltı kaynaklarını nasıl yöneteceğini de belirleyecek. Kaynak: Beyazgazete

