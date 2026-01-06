Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi: Adım atılan her yerden altın fışkırıyor

Doropo madeninin doğrudan yaklaşık 3 bin kişiye iş sağlaması bekleniyor. Hizmet ve tedarik zinciriyle birlikte bu sayı 10 bine yaklaşıyor. Proje, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Bounkani'de ekonomik dengeleri değiştirecek. Büyük ölçekli madencilikle birlikte asfalt yollar, elektrik hatları ve yeni kamu binaları planlanıyor. Doropo'da hastane ve okul projeleri de yerel yöneticilerin gündeminde. Vergi gelirlerinin milyarlarca CFA frangına ulaşması bekleniyor. Açık ocaklardan oluşacak maden kompleksi, su kullanımı ve atık yönetimi açısından sıkı denetim altında tutulacak.