Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

Eskişehir’de tramvaydan inen üç gence çarparak ölümlerine neden olan trafik canileri, 20 yaşındaki Eray’ın hayallerini de çaldı. Cuma günü birliğine teslim olmaya hazırlanan gencin tabutuna "O şimdi asker" yazılı tülbent serildi.

#1
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

Odunpazarı’nda geçtiğimiz gece yaşanan dehşet verici kazada, Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. yönetimindeki otomobil, adeta bir ölüm makinesine dönüştü. Tramvaydan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı, hız tutkunu magandaların kurbanı oldu. Üç gencin de olay yerinde can verdiği kaza sonrası vicdansız sürücü, otomobilini bırakıp başka bir araçla kayıplara karışmış ardından yakalanmıştı.

#2
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

Eskişehir’de önceki gece meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gençten biri olan ve önümüzdeki cuma günü askere gidecek Eray Akyol son yolculuğuna uğurlandı. Gencin tabutunun üzerine “O şimdi asker” yazılı tülbenti serilirken, Akyol’un babası Birol Sancar, kaza yaşanan bölgede tedbir alınmasını istedi.

#3
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

Geçtiğimiz gece 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (20) çarpıp feci şekilde ölümüne sebep olmuştu. Otopsilerinin ardından Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20) dün son yolculuklarına uğurlanmıştı. Yurtdışından yakınları beklenen 20 yaşındaki Eray Akyol’un cenazesi ise namazının kılınması için Hz. Ömer Camii’ne getirildi. Cuma günü Çanakkale’ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol’un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde “O şimdi asker” yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol’un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

#4
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

“Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma” Eray Akyol’un kederli babası Birol Sancar, bu bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek bir önlemin alınmasını istedi. , “Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz. Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10’unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği’ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun” dedi. Eray Akyol’un cenazesi, kazanın yaşandığı mahallede bulunan Hz. Ömer Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

#5
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

NE OLMUŞTU? Eskişehir’de 2 aracın yarıştığı anda 3 yayaya çarpan ve onları hayattan kopardıktan sonra kayıplara karışan Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı. Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol(21), Ayşegül Seliti(14) ve Samiye Saygı(21)’ya çarpmıştı. Kaza da yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

#6
Foto - Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

YARIŞ YAPARKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından Muhammed D.’nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

