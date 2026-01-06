Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

“Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma” Eray Akyol’un kederli babası Birol Sancar, bu bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek bir önlemin alınmasını istedi. , “Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz. Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10’unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği’ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun” dedi. Eray Akyol’un cenazesi, kazanın yaşandığı mahallede bulunan Hz. Ömer Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.