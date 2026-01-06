Yarış yapan caniler hayattan kopardı: Askere gidecekti tabutuyla uğurlandı!

Geçtiğimiz gece 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (20) çarpıp feci şekilde ölümüne sebep olmuştu. Otopsilerinin ardından Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20) dün son yolculuklarına uğurlanmıştı. Yurtdışından yakınları beklenen 20 yaşındaki Eray Akyol’un cenazesi ise namazının kılınması için Hz. Ömer Camii’ne getirildi. Cuma günü Çanakkale’ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol’un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde “O şimdi asker” yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol’un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.