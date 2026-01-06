Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

İran, ülkede devam eden protestoları bahane ederek askeri müdahale sinyali veren ABD ve İsrail’e karşı "meşru savunma" kartını masaya koydu. Savunma Konseyi, toprak bütünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, herhangi bir saldırganlığın bedelinin "ağır ve orantılı" olacağını ilan etti. Söz konusu yapılan açıklamada “Meşru savunma kartımız masada, somut tehdit algılarsak sadece tepki vermeyiz, doğrudan vururuz!" denildi.