Dünya
6
Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’
Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! 'Tehdit algılarsak vururuz'

İran, ülkede devam eden protestoları bahane ederek askeri müdahale sinyali veren ABD ve İsrail’e karşı "meşru savunma" kartını masaya koydu. Savunma Konseyi, toprak bütünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, herhangi bir saldırganlığın bedelinin "ağır ve orantılı" olacağını ilan etti. Söz konusu yapılan açıklamada “Meşru savunma kartımız masada, somut tehdit algılarsak sadece tepki vermeyiz, doğrudan vururuz!" denildi.

#1
Foto - Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

Ortadoğu'da tansiyon, işgalci ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarıyla zirveye tırmandı. İran Savunma Konseyi Sekreterliği, Başkan Trump’ın "müdahale etmeye hazırız" çıkışına ve İsrail'in "önleyici saldırı" söylemlerine karşı yazılı bir muhtıra yayımladı. Açıklamada, İran’ın güvenliği ve bağımsızlığının asla pazarlık konusu yapılamayacağı belirtilirken, somut bir tehdit algılandığı anda Tahran’ın sadece tepki vermekle yetinmeyeceği, saldırgan unsurlara karşı "kesin ve kararlı" bir darbe indireceği vurgulandı.

#2
Foto - Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

İRAN'DAN EMPERYALİST ÇETEYE 'KIRMIZI ÇİZGİ' MUHTIRASI İran, ülkeye yönelik düşmanca davranışların devam etmesi durumunda "kararlı ve kesin" bir yanıt verileceğini bildirdi. İran Savunma Konseyi Sekreterliği, ABD ve İsrail tarafından ülkeye yönelik tehditlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

#3
Foto - Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

Açıklamada, İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü “kırmızı çizgi” şeklinde nitelendirilerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırganlık ya da düşmanca eylemin sürmesi halinde "kararlı, orantılı ve kesin" bir karşılık verileceği ifade edildi.

#4
Foto - Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

İran’ın "meşru savunma" çerçevesinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "ülkenin yalnızca fiili bir saldırı sonrasında tepki vermekle yetinmeyeceği, somut tehdit işaretlerini de güvenlik değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele aldığı" kaydedildi.

#5
Foto - Siyonist-Haçlı ittifakının tehditlerine karşı sert uyarı: Küresel haydutlara Tahran şamarı! ‘Tehdit algılarsak vururuz’

Söz konusu yapılan açıklamada “Meşru savunma kartımız masada, somut tehdit algılarsak sadece tepki vermeyiz, doğrudan vururuz!" belirtildi.

