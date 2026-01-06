  • İSTANBUL
EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Yeni yılla birlikte bankaların ürün ve hizmetlerine de zam geldi. EFT ve havale ücretleri değişti, yeni tarifeler belli oldu.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladıkları elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine zam yapıldı. Böylece 2026 yılında geçerli olacak para transferi tavan ücret tarifesi netleşti.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

EFT ve havale ücretleri mevzuat gereği bir önceki yılın enflasyon oranı olan yüzde 30,9 oranında artılırdı. Ayrıca tutar basamakları da yükseltildi.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Yapılan değişikliklere göre EFT ve havalede 6 bin 300- 304 bin 800 TL olan basamaklar 8 bin 300- 399 bin TL aralığına yükseltildi.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Yapılan düzenlemeye göre 2026 yılında farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde en alt basamaktaki ücret 6,40 liradan 8,37 TL'ye yükseltildi. Yeni ücretler şubat ayından itibaren geçerli olacak.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

2026 yılında EFT ve havalelerden alınacak ücretler basamaklara göre şöyle olacak: * 8 bin 300 Türk Lirasına (TL) kadar yapılacak para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olacak.

EFT ve havale ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

* 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 16,76 TL'ye çıkacak. * 399 bin TL üstü EFT'lerde ise ücret 209,38 TL olacak.

