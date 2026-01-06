Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında; öğretmenlerin yanı sıra MEB'in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek. Uygulama ile MEB personelinin kendilerinin yanı sıra alt ve üst soylarını kapsayacak şekilde aile bireylerinin de öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı.