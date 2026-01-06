  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Milli Eğitim Bakanlığı personellerini ve emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren karar 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girdi.

#1
Foto - Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MBE) bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Söz konusu düzenleme ile öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı; MEB personeli, aile bireyleri ve emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

#3
Foto - Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında; öğretmenlerin yanı sıra MEB'in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek. Uygulama ile MEB personelinin kendilerinin yanı sıra alt ve üst soylarını kapsayacak şekilde aile bireylerinin de öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı.

#4
Foto - Resmen onaylandı: Emeklilere yüzde 50 indirim

Düzenleme ile ayrıca emekli öğretmenler ile emekli Millî Eğitim Bakanlığı personelinin de indirimli konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı. Böylece uzun yıllar Bakanlığa hizmet etmiş emeklilerin öğretmenevlerinde avantajlı olarak konaklama imkanından faydalanmaları mümkün hale getirildi. Söz konusu uygulamanın görev veya yer değişikliği nedeniyle barınma ihtiyacı ortaya çıkan personelin konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, öğretmenevlerinde sunulan hizmetlerden yararlanma oranlarını artırması ve personel memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor. Öte yandan, daha önce yapılmış rezervasyonlar iptal edilmeksizin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek konaklamalarda indirimli tarife uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu
Gündem

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla derdest edilmesinin yankıları sürerken, operasyonun perde arkasından Türkiye’y..
Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı
Gündem

Venezuela'da sıcak saatler: Ateş açıldı

Venezuela'da, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Bazı binalar acil olarak tahliye edildi...
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23